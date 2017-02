O ημιτελικός του The Voice of Greece ,λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε, και πλέον μετράμε αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 2 Μαρτίου, στις 21.00,και στον οποίο 8 φωνές διεκδικούν τον τίτλο του μεγάλου νικητή του THE VOICE!

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η αποψινή live μετάδοση από το tvnea.com ,και δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα για να δούμε φυσικά μαζί τον λαμπερό τελικό!





Ευχαριστούμε που συντονιστήκατε για άλλη μια βραδιά στο tvnea.com!

Καλό βράδυ σε όλους και όλες...





1.12 Ο Γιώργος Καπουτζίδης καληνύχτισε το κοινό του κι ανανέωσε το ραντεβού του για την επόμενη Πέμπτη, 2 Μαρτίου, για τον τελικό του THE VOICE...

1.11 Στη σκηνή αυτή τη στιγμή όλοι οι παίκτες που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό.Να σημειώσουμε πως η Έλενα Παπαρίζου πηγαίνει στον τελικό χωρίς κανέναν παίκτη.

1.10 Ο Άκης πήρε την 1η θέση και παίρνει το 8ο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό!

1.05 Η ερμηνεία του Άκη μόλις ολοκληρώθηκε. Ήταν μια ανατριχιαστική χροιά.Θα πάρει άραγε το 8ο εισιτήριο; Για να δούμε...

1.02 O παίκτης πήρε τη θέση του και ερμηνεύει το Supersition...

1.01 Στη σκηνή έρχεται ο τελευταίος παίκτης,Άκης Κακαγής, από την ομάδα του Μαραβέγια...

12.59 Ο Γιώργος βρίσκεται στην 1η θέση κι άρα μπαίνει αυτόματα στον τελικό.Να πούμε πως είναι το 7ο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της επόμενης Πέμπτης...

12.57 Επιστρέψαμε και το αποτέλεσμα είναι φυσικά ήδη έτοιμο...

12.43 Περνάμε σε break και επιστρέφουμε για τα σχόλια των κριτών και το αποτέλεσμα...

12.41 Η ερμηνεία του μόλις ολοκληρώθηκε και ήταν ιδιαίτερα συγκινητικός...

12.38 Ο Γιώργος βγήκε ήδη στη σκηνή και θα τραγουδήσει το Ερωτικό (με μια πιρόγα)

12.37 Ο 16ος διαγωνιζόμενος είναι ο Γιώργος Καρέλης, από την ομάδα του Σάκη,που ετοιμάζεται να βγει στο πλατό...

12.36 Ο Allan παίρνει την 1η πρώτη θέση και πάει τελικό κατευθείαν!

12.35 Έχουμε αποτέλεσμα...





12.32 H ερμηνεία μόλις τελείωσε...

12.30 Ο παίκτης είναι στο stage, και απόψε θα ερμηνεύσει το Iris...

12.29 Συνεχίζουμε με τον Allan Paul από την ομάδα του Πάνου...

12.28 Ο Κωστής Μαραβέγιας έχει ήδη 3 παίκτες στον τελικό και τα έχει σαρώσει όλα!

12.27 Η Κασσιανή ,που συγκέντρωσε ίσως τα καλύτερα σχόλια για απόψε με τον Ρουβά να της επισημαίνει πως η εμφάνισή της ήταν εμφάνιση τελικού, πήρε την 1η θέση και μπαίνει αυτόματα στον τελικό...

12.25 Οι ψήφοι έχουν ήδη καταμετρηθεί.Αναμένουμε την κατάταξη...

12.22 H Kασσιανή μόλις ολοκλήρωσε την ερμηνεία της...

12.20 Η παίκτρια πήρε ήδη τη θέση της στο stage και θα ερμηνεύσει το The show must go on

12.17 Περνάμε στην Κασσιανή Λειψάκη από την ομάδα του Μαραβέγια...

12.16 Ο Χρήστος πήρε την 1η θέση στην κατάταξη...Αυτό σημαίνει πως αυτομάτως προκρίνεται για τον μεγάλο τελικό...

12.15 Έχουμε ήδη έτοιμο το αποτέλεσμα.Σε ποια θέση θα βρεθεί άραγε ο τραγουδιστής από την ομάδα του Σάκη; Αναμένουμε...

12.12 H ερμηνεία του μόλις τελείωσε κι αναμένουμε τα σχόλια.Να θυμίσουμε πως είναι ο παίκτης που...αποχώρησε λόγω του γνωστού λάθους που έγινε με την καταμέτρηση των ψήφων...

12.10 Ο παίκτης είναι ήδη πάνω στο stage και τραγουδάει το Careless Whisper...

12.08 Περνάμε στην 13η φωνή.Στη σκηνή βγαίνει ο Χρήστος Θεοδώρου

12.07 Η παίκτρια πήρε την 6η θέση...

12.04 Η ερμηνεία ολοκληρώθηκε κι ήταν μια πολύ όμορφη παρουσία ενώ να σημειωθεί πως απόψε η παίκτρια τραγούδησε για 1η φορά ελληνικό κομμάτι...

12.00 Η παίκτρια είναι στη σκηνή και θα ερμηνεύσει το Οι φίλοι μου χαράματα...

11.59 Συνεχίζουμε με την Ελπίδα Πραμάς από την ομάδα της Παπαρίζου...

11.53 Επιστρέψαμε από το διάλειμμα και στη σκηνή βρίσκεται η Έλενα Παπαρίζου...

11.38 Ο Γιάννης Παντελαίος βρίσκεται στην 2η θέση!Αυτό σημαίνει πως η Νικολέτα μπήκε ήδη στον τελικό και ο επόμενος που θα μπει θα είναι ο Γιάννης.Σε αυτό το σημείο περνάμε σε ένα ακόμη break...

11.37 Το αποτέλεσμα είναι ήδη έτοιμο!

11.33 Η ερμηνεία μόλις ολοκληρώθηκε και ήταν καθηλωτική!





11.31 Ο παίκτης είναι στη σκηνή και θα ερμηνεύσει το Born to be wild...

11.30 Περνάμε στον Γιάννη Παντελαίο από την ομάδα του Μουζουράκη...

11.27 Ο Γιάννης καταλαμβάνει την 1η θέση του πίνακα!Μάλιστα, περνά ήδη στον τελικό!

11.26 Έχουμε το αποτέλεσμα...

11.25 Και απόψε ο παρουσιαστής δίνει ρέστα με τις ατάκες του!

11.23 H ερμηνεία του ολοκληρώθηκε και περιμένουμε τα σχόλια των κριτών...

11.21 Ο παίκτης είναι στη σκηνή κι ερμηνεύει το What's up...

11.20 Περνάμε στον επόμενο ,που είναι ο Γιάννης Μαργάρης από την ομάδα του Κωστή...

11.19 Ο Βαγγέλης βρίσκεται στην 6η θέση...

11.18 Οι ψήφοι ήδη καταμετρήθηκαν.Σε ποια θέση θα δούμε τον Βαγγέλη;

11.15 Η ερμηνεία του μόλις τέλειωσε.Η φωνή του αν και γλυκειά, η αποψινή εμφάνιση δεν ήταν κι ό,τι καλύτερο είδαμε...

11.12 Ο τραγουδιστής είναι ήδη στη σκηνή και ερμηνεύει το Όσα νιώθω...

11.11 Περνάμε στην 9η φωνή.Στη σκηνή βγαίνει ο Βαγγέλης Τσακνάκης από την ομάδα της Παπαρίζου...

11.10 Ο παίκτης βρίσκεται στην 8η θέση του πίνακα...

11.09 Το αποτέλεσμα είναι έτοιμο.Σε ποια θέση θα βρεθεί ο Ξενοφών; Για να δούμε...

11.06 Η ερμηνεία μόλις ολοκληρώθηκε...

11.03 Ο παίκτης είναι στη σκηνή κι ερμηνεύει το Με τρέλα...

11.02 Συνεχίζουμε με τον Ξενοφώντα Δουλουμάκη από την ομάδα του Σάκη...

11.00 Η Βillie βρίσκεται στην 3η θέση του πίνακα...

10.59 Το αποτέλεσμα είναι διαμορφωμένο και θα το μάθουμε από λεπτό σε λεπτό

10.56 Η Billie ολοκλήρωσε το τραγούδι της και ήταν και απόψε μαγική...

10.54 H παίκτρια είναι ήδη στη σκηνή κι ερμηνεύει το Δυνατά...

10.52 Συνεχίζουμε με την ομάδα του Μουζουράκη. Στο stage ανεβαίνει η Billie Isak...

10.52 Το αποτέλεσμα είναι έτοιμο.Η Νικολέτα βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα...

10.51 Και οι 4 coaches της είπαν τα καλύτερα λόγια και τόνισαν όλοι πως ήταν συγκινητική...

10.48 Η ερμηνεία ολοκληρώθηκε και ακούσαμε μια εξαιρετική φωνή που μας ταξίδεψε...

10.46 Η Νικολέτα είναι ήδη πάνω στο stage και ερμηνεύει το Αποχαιρετισμός(θάλασσα).

10.44 Η 6η φωνή είναι η Νικολέτα Μηλιώνη από την ομάδα του Μαραβέγια...

10.43 Ο παίκτης είναι 2ος στην κατάταξη.Την πρωτιά διατηρεί ακόμα η Κυριακή...

10.42 Το αποτέλεσμα έχει ήδη διαμορφωθεί ,αναμένουμε τον πίνακα κατάταξης.

10.39 To τραγούδι μόλις ολοκληρώθηκε και έχουμε να κάνουμε με μια πολύ ιδιαίτερη χροιά..

10.37 Ο παίκτης είναι οn stage και ερμηνεύει το Use somebody...

10.35 Συνεχίζουμε με τον Παναγιώτη Χατζήπαπα από την ομάδα του Σάκη...

10.35 Η Κέλλυ είναι στην 3η θέση στον πίνακα...

10.31 Η ερμηνεία της μόλις ολοκληρώθηκε και η φωνή της ήταν πραγματικά πολύ ιδιαίτερη αν και πάνω στη σκηνή είναι κάπως αμήχανη

10.28 Η Κέλλυ είναι στη σκηνή και θα ερμηνεύσει το Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει

10.26 Επιστρέψαμε από το break και στη σκηνή ανεβαίνει η Κέλλυ Ντούλια...Να θυμίσουμε πως είναι η παίκτρια που ''νίκησε'' λόγω του λάθους στην καταμέτρηση...

10.13 Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα...

10.12 Συνδεθήκαμε με την Έλενα Τσαγκρινού για να δούμε μερικά tweets...

10.11 Η παίκτρια βρίσκεται στην 1η θέση στον πίνακα

10.10 Το αποτέλεσμα είναι ήδη έτοιμο.

10.07 Η ερμηνεία μόλις ολοκληρώθηκε...Για να δούμε τα σχόλια των κριτών.Να θυμίσουμε πως η Έλενα την είχε ''κλέψει'' από την ομάδα του Ρουβά...

10.04 Η παίκτρια είναι πάνω στη σκηνή και τραγουδά το Back to black...

10.03 Περνάμε στην Κυριακή Κοτζιάμπαση από την ομάδα της Έλενας...

10.02 Ο παίκτης στην κατάταξη είναι πάνω από την προηγούμενη τραγουδίστρια...

10.02 Το αποτέλεσμα είναι έτοιμο...

9.59 H ερμηνεία ολοκληρώθηκε και ήταν κυριολεκτικά ανατριχιαστική...

9.56 Ο παίκτης είναι οn stage κι ερμηνεύει το Give me love

9.54 Συνεχίζουμε με τον Γιώργο Κυδωνάκη από την ομάδα του Ρουβά...

9.53 Η διαδικασία πρόκρισης άλλαξε απόψε, και πλέον θα βλέπουμε σε έναν πίνακα την κατάταξη του κάθε παίκτη χωρίς να φαίνονται ακριβώς οι ψήφοι,και ο πίνακας αυτός θα ανανεώνεται κατά τη διάρκεια του σόου ανάλογα με τις ψήφους που συγκεντρώνει ο καθένας..

9.52 Τα σχόλια των κριτών είναι αρκετά κολακευτικά και θετικά...

9.49 Η ερμηνεία μόλις ολοκληρώθηκε ,και προσωπικά δεν με συγκίνησε ιδιαίτερα, αλλά αντίθετα έβγαζε προς τα έξω ένα άγχος...Για να δούμε.

9.47 Η παίκτρια είναι ήδη πάνω στη σκηνή και θα ερμηνεύσει Τα πιο ωραία λαϊκά...

9.45 Ξεκινάμε τη διαγωνιστική διαδικασία με την ομάδα του Μαραβέγια.Η παίκτρια που θα βγει στο stage είναι η Κωνσταντίνα Τσιριμώνα...

9.43 Επιστρέψαμε από το break!Στη σκηνή απόψε, όπως είπε ο Καπουτζίδης, θα τραγουδήσει η Έλενα Παπαρίζου!

9.29 Περνάμε στο 1ο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να αρχίσει η διαγωνιστική διαδικασία...

9.25 Παρακολουθούμε ένα σύντομο βιντεάκι για να ξαναθυμηθούμε τους αποψινούς παίκτες, που διεκδικούν το εισιτήριο για μια θέση στον τελικό...

9.22 Συνδεθήκαμε για 1η φορά για απόψε με την Έλενα Τσαγκρινού ...

9.20 Ο παρουσιαστής καλησπέρισε έναν έναν τους κριτές ,παρουσιάζοντας με τον δικό του τρόπο τα χαρακτηριστικά του καθενός...

9.17 Το live μόλις ξεκίνησε, κι ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέβηκε πάνω στη σκηνή καλησπερίζοντας το κοινό ...

3ο live

διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της επόμενης Πέμπτης,

9.04 Παρακολουθούμε αποσπάσματα από το live της προηγούμενης Πέμπτης...9.01 Η Έλενα Τσαγκρινού καλησπέρισε το κοινό και αυτή τη στιγμή κάνει μια σύνοψη των όσων είδαμε στο προηγούμενο live...8.50 Σε λίγη ώρα θα είναι στον αέρα του ΣΚΑΪ τοτου THE VOICE OF GREECE, όπου 17 τραγουδιστές2 Μαρτίου.Το tvnea.com θα βρίσκεται και αυτή τη φορά κοντά σας, για να σας μεταφέρει live όσα συμβαίνουν στον αποψινό ημιτελικό.Μείνετε ,λοιπόν, συντονισμένοι μαζί μας για τις επόμενες 4 ώρες και δεν θα χάσετε!