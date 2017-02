Το 2ο live του THE VOICE ,λοιπόν, ολοκληρώθηκε ,και μπορούμε να πούμε πως απόψε το κανάλι έβγαλε στον αέρα ένα άρτιο αποτέλεσμα, χωρίς τα τεχνικά λάθη της προηγούμενης εβδομάδας,κι αυτό σίγουρα χρήζει αναφοράς.

Καλό βράδυ σε όλους κι όλες!

1.07 Ο Γιώργος Καπουτζίδης καληνύχτισε κοινό και κριτές, ευχαρίστησε τον κόσμο ,και ανανέωσε το ραντεβού του μαζί τους για την επόμενη Πέμπτη,στις 9 το βράδυ, για ένα ακόμη live του The Voice of Greece...

1.04 Συνδεθήκαμε για τελευταία φορά με την Έλενα Τσαγκρινού, για μερικά ακόμη tweets αλλά και για να δούμε όλους μαζί τους αποψινούς νικητές...

1.02 Από την τελευταία αυτή μονομαχία του live νικητής αναδεικνύεται ο Αllan, με 51% έναντι 49% που έφερε η Μάγδα...

12.59 Περνάμε στα αποτελέσματα .Ποιος παίκτης θα είναι ο νικητής;

12.57 Επιστρέψαμε από το διάλειμμα και τον λόγο έχουν οι κριτές...

12.43 Μόλις ολοκληρώθηκε και η ερμηνεία του Allan, σε ένα πολύ γνωστό κι αγαπητό -κυρίως στη νεολαία- τραγούδι.Ποιος άραγε θα επικρατήσει και θα πάει στον ημιτελικό του THE VOICE;Θα το μάθουμε αμέσως μετά το break,που είναι και το τελευταίο για απόψε...

12.40 Η ερμηνεία της Μάγδας ήταν πολύ όμορφη και μαγική.Σειρά τώρα έχει ο Allan, που είναι ο τελευταίος παίκτης του live, και θα ερμηνεύσει το Take me to church...

12.37 Οι παίκτες είναι ήδη πάνω στη σκηνή.Τη μονομαχία ξεκινά η Μάγδα που θα ερμηνεύσει το Κάτω απ' τη μαρκίζα...

12.35 Να θυμίσουμε πως τη Μάγδα την έχουν ''κλέψει'' δυο φορές κι έτσι έμεινε στο παιχνίδι,κι απόψε ,όπως χαρακτηριστικά είπε, θέλει να αποδείξει ότι καλά έκαναν και την κράτησαν στο σόου...

12.31 Πάμε στην 8η και τελευταία μονομαχία.Αυτή τη φορά ''μονομαχούν'' οι Μουζουράκης-Μαραβέγιας. Στο stage ανεβαίνουν η Μάγδα Θεοσίδου από την ομάδα του Μαραβέγια κι ο Allan Paul από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη...

12.29 Νικητής αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά ο Γιάννης, με 78% έναντι 22 που συγκέντρωσε ο Ανδρέας...

12.28 Οι ψήφοι έχουν ήδη καταμετρηθεί...

12.24 Τέλειωσε το τραγούδι του και ο Γιάννης, που έχει μια ιδιαίτερη χροιά και μας χάρισε μια μελωδική ερμηνεία...Ήταν δυο πολύ καλές φωνές.Ποιος θα νικήσει άραγε;

12.22 Ο Ανδρέας είχε μια συγκλονιστική ερμηνεία και πραγματικά είναι μια γνήσια λαϊκή φωνή.Σειρά έχει τώρα ο Γιάννης που θα ερμηνεύσει το The winner takes it all...

12.19 Οι 2 παίκτες είναι ήδη πάνω στο stage του Voice.Πρώτος τραγουδά ο Ανδρέας ,που θα πει το Ασ' τη να λέει...

12.14 Περνάμε στην 7η μονομαχία .Στη σκηνή θα ανέβουν 2 παίκτες των Μαραβέγια -Ρουβά.Από του Ρουβά ,λοιπόν, θα δούμε τον Ανδρέα Στεργιόπουλο, ενώ από του Μαραβέγια θα δούμε τον Γιάννη Μάργαρη...

Να πούμε στο σημείο αυτό πως πραγματικά και απόψε ο παρουσιαστής κλέβει την παράσταση με τις ατάκες του και τον αυτοσαρκασμό του...

12.06 Ο Πάνος Μουζουράκης άρχισε να τραγουδά από τα backstage,ώστε να εναρμονιστεί με τους στίχους του τραγουδιού, και κατευθύνεται προς τη σκηνή...

12.03 Επιστρέψαμε από το break κι έχουμε συνδεθεί με το καμαρίνι όπου ...ετοιμάζουν τον Μουζουράκη!

11.49 Πάμε σε ένα σύντομο break κι αμέσως μετά έρχονται οι 2 τελευταίες μονομαχίες για απόψε, ενώ στο stage θα ανέβει ο Πάνος Μουζουράκης...

11.46 Νικητής αναδεικνύεται ο Ξενοφών με 64% έναντι 36...

11.45 Το αποτέλεσμα είναι έτοιμο...

11.42 Τέλειωσε την ερμηνεία του και ο Ξενοφών.Αναμένουμε τα σχόλια των κριτών και φυσικά το αποτέλεσμα.Πάντως, ο Ξενοφών είπε ένα πολύ γνωστό κι εμβληματικό τραγούδι, και σίγουρα ξεσήκωσε τον κόσμο από το σπίτι...

11.40 H ερμηνεία ήταν συγκλονιστική.Σειρά έχει ο Ξενοφών που θα πει το Εσύ 'σαι η αιτία που υποφέρω...

11.37 Τη μονομαχία ξεκινά ο Mike με το whataya want from me...

11.33 Η Έλενα Παπαρίζου έκανε το ''φάουλ'' να προδώσει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο παίκτης της με τη φωνή του.Αυτό επηρεάζει το κοινό,κι έπρεπε,αν ήθελε, να το πει μετά την ψηφοφορία...

11.31 Συνεχίζουμε με τις ομάδες των Παπαρίζου- Ρουβά.Στη σκηνή θα δούμε τον Mike Αραϊτζόγλου της Έλενας ,και τον Ξενοφώντα Δουλουμάκη από την ομάδα του Σάκη Ρουβά...

11.29 Νικήτρια της μονομαχίας αναδεικνύεται η Κυριακή με 59 έναντι 41...

11.26 Οι κριτές εκφράζουν την άποψή τους επι των εμφανίσεων, και θα λέγαμε πως οι κριτικές δεν είναι κι οι καλύτερες καθώς οι coaches εντοπίζουν κάποια λάθη...Αναμένουμε το αποτέλεσμα.

11.25 Τέλειωσε την ερμηνεία της και η Κυριακή, με ένα δύσκολο κομμάτι ,και η αλήθεια είναι πως δεν είδαμε ένα καλό αποτέλεσμα...Για να δούμε...

11.22 Η Κωνσταντίνα ολοκλήρωσε την ερμηνεία της και ήταν απολαυστική και ''μαγική''. Σειρά έχει η Κυριακή που θα πει το Τα λέμε...

11.19 Οι 2 τραγουδίστριες πήραν τη θέση τους πάνω στη σκηνή.Τη μονομαχία ξεκινά η Κωνσταντίνα με το SHE WOLF...

11.13 Πάμε στο επόμενο ζευγάρι,που θα είναι από τις ομάδες των Παπαρίζου-Μουζουράκη....Στη σκηνή βγαίνει η Κωνσταντίνα Ζωμενή ,από την ομάδα του Μουζουράκη,και η Κυριακή Κοτζιάμπαση ,από την ομάδα της Παπαρίζου...

11.11 Ξεκάθαρος νικητής της μονομαχίας ο Γιώργος, με 79 έναντι 21% που έφερε ο Πασχάλης...

11.10 Έχουμε τα αποτελέσματα...

11.07 Tέλειωσε το τραγούδι του και ο Πασχάλης κι αναμένουμε τα σχόλια των 4 coaches...

11.05 Ο Γιώργος ολοκλήρωσε την ερμηνεία του,που προσωπικά δεν με άγγιξε ιδιαίτερα, και σειρά έχει ο Πασχάλης που θα ερμηνεύσει το Grenade...

11.01 Οι παίκτες έχουν βγει στο stage,και πρώτος τραγουδά ο Γιώργος Καρέλης που θα πει τα Παραπονεμένα λόγια...

10.56 Συνεχίζουμε τώρα με τις ομάδες των Ρουβά- Μουζουράκη. Θα τραγουδήσει ο Γιώργος Καρέλης από την ομάδα του Ρουβά κι ο Πασχάλης Μπούσδρος από του Μουζουράκη...

10.53 Συνδεθήκαμε και πάλι με την Έλενα Τσαγκρινού για να διαβάσει μερικά tweets και να συνομιλήσει με τους μέχρι τώρα νικητές...

10.52 Νικήτρια της μονομαχίας η Ελπίδα, με 65% έναντι 35% που συγκέντρωσε η Δέσποινα...

10.49 Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από λεπτό σε λεπτό...Οι κριτές είναι πολύ ευχαριστημένοι και με τις 2 ,και μάλλον θα έχουμε και πάλι μια δύσκολη μονομαχία...

10.47 Ολοκλήρωσε το τραγούδι της και η Δέσποινα ,που είχε μια πολύ ζωντανή κι εντυπωσιακή παρουσία...

10.43 H Eλπίδα ολοκλήρωσε την ερμηνεία της και σειρά έχει η Δέσποινα με το Where have you been...

10.41 Οι 2 παίκτριες ανέβηκαν στη σκηνή ,και την αρχή θα κάνει η Ελπίδα που θα ερμηνεύσει το As long as there is you...

10.35 Συνεχίζουμε με την Ελπίδα Πράμας,από την ομάδα της Παπαρίζου, και τη Δέσποινα Τατά από την ομάδα του Ρουβά...

10.32 Η Έλενα ,μετά το τέλος του τραγουδιού του Μαραβέγια ,έκανε χιούμορ και πάτησε το κουμπί δηλώνοντας πως...τον θέλει!

10.29 Επιστρέψαμε από το break, και ο Κωστής Μαραβέγιας επι σκηνής μάς ταξιδεύει με τη φωνή του ερμηνεύοντας επιτυχίες του με συνοδεία πιάνου...

10.15 Περνάμε στο 2ο διαφημιστικό διάλειμμα,ενώ μετά ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε λόγο για μια έκπληξη που περιμένει το κοινό...

10.13 Ξεκάθαρη νικήτρια η Νικολέτα με το εκπληκτικό 83 %,έναντι του 17% που έφερε ο Πάρις

10.12 Γίνεται καταμέτρηση των ψήφων...

10.09 Τέλειωσε το τραγούδι του κι ο Πάρις ,που είχε μια πάρα πολύ μελωδική φωνή...Τα πρώτα σχόλια των κριτών και για τους 2 παίκτες είναι θετικά και ενθαρρυντικά.Σίγουρα θα έχουμε δύσκολη μονομαχία...

10.07 Η Νικολέτα ήταν ανατριχιαστική. Στη σκηνή τώρα ο Πάρις με το Locked out of Heaven..

10.04 Πρώτη τραγουδά η Νικολέτα ερμηνεύοντας το ''Μάνα μου Ελλάς''

10.03 Ξεκινά η 2η μονομαχία...

9.58 Συνεχίζουμε με τις ομάδες της Έλενας και του Κωστή...Θα δούμε τη Νικολέτα Μηλιώνη από τον Κωστή και τον Πάρη Πλάνετς από την Έλενα...

9.56 Νικητής ο Άκης Κακαγής με 58% έναντι 42% της Μυρτώς Ναούμ...

9.55 Αναμένουμε την ψηφοφορία του κοινού...Ποιος θα περάσει;

9.51 Ολοκληρώθηκαν τα τραγούδια του 1ου ζευγαριού, και τα πρώτα σχόλια των κριτών είναι άκρως θετικά ...

9.48 Μόλις τέλειωσε το τραγούδι της η Μυρτώ,που ήταν εκπληκτική, και βγήκε στο σκηνή ο Άκης Κακαγής με το RoadHouse Blues...

9.45 Η Μυρτώ Ναούμ βγήκε στο stage ερμηνεύοντας το Bad Romance...

9.42 Πριν βγουν η Μυρτώ κι ο Άκης στη σκηνή,βλέπουμε ένα βιντεάκι με τη μέχρι τώρα πορεία τους στο σόου αλλά και κάποιες δηλώσεις τους...

9.39 Να πούμε ότι οι τηλεφωνικές γραμμές για τους 2 πρώτους παίκτες έχουν ανοίξει...

9.38 Επιστρέψαμε από το διάλειμμα και σε λίγα λεπτά ξεκινά κι επίσημα το διαγωνιστικό κομμάτι...

9.24 Το διαγωνιστικό μέρος θα αρχίσει,αμέσως μετά το 1o break,με τις ομάδες των Μαραβέγια- Μουζουράκη. Από του Πάνου Μουζουράκη θα δούμε να τραγουδά η Μυρτώ Ναούμ, ενώ από την ομάδα του Μαραβέγια θα δούμε τον Άκη Κακαγή...

9.22 Συνδεθήκαμε με την Έλενα Τσαγκρινού ,που καλησπέρισε κι εκείνη το κοινό...

9.19 Ο παρουσιαστής έκανε ανασκόπηση της πορείας του σόου,THE VOICE,κάνοντας, κι αυτό αξίζει να σημειωθεί ,αναφορά στους 4 κριτές που είχε ο ΑΝΤ1 όταν πρόβαλε το σόου...

9.17 Το 2o live μόλις και ξεκίνησε, με τον Γιώργο Καπουτζίδη,που φορά απόψε ένα εξαιρετικά κομψό κοστούμι, να καλησπερίζει το κοινό...

9.12 Τα αποσπάσματα από τις ερμηνείες των παικτών του 1ου live συνεχίζονται...

9.00 To show είναι στον αέρα,με την Έλενα Τσαγκρινού να μας κάνει μια σύντομη ανασκόπηση του τι είδαμε στο 1ο live την προηγούμενη Πέμπτη...

