Πέμπτη σήμερα, και είμαι έτοιμος να πιάσω ΞΑΝΑ το Τηλεκοντρόλ στο χέρι , να κάνω ζάπινγκ στα κανάλια αλλά και να σας αποκαλύψω θέματα που δεν ξέρετε και θα μάθετε μόνο από εδώ.*Ετοιμάζεται το STAR ACADEMY στο Έψιλον . Το κανάλι θέλει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη , αφού πληροφορίες που φτάνουν στο TVNEA.COM,που ωστόσο δεν είναι διασταυρωμένες ακόμα, θέλουν τον Νίκο Αλιάγα να κάνει την έναρξη του SHOW ,και στη συνέχεια να μένει σαν καλεσμένος. Για να δούμε...*Ξεκίνησε το SURVIVOR στον ΣΚΑΙ. ‘’Ε και ; ‘’,θα μου πείτε εσείς… Πραγματικά, δεν έχω να σας πω τίποτα πάνω σε αυτό το ερώτημα, μια και το πρόγραμμα αυτό επέστρεψε στην τηλεόραση για να προσφέρει απλά αναμνήσεις. Το ριάλιτι επέστρεψε ξανά στην τηλεόραση , ωστόσο, δεν είναι αυτό που μας είχε συνηθίσει μια και επικρατούν τα παιχνίδια τύπου…WIPE OUT. Αλήθεια, βρε παιδιά, εκεί στον ΣΚΑΪ, αφού θέλατε ένα τέτοιο πρόγραμμα , πιο οικονομικά θα σας έβγαινε το WIPE OUT;*Μια και είμαι στον ΣΚΑΙ , είδαμε και το πρώτο LIVE του THE VOICE. Κι εκεί που είχαν ένα πρόγραμμα πρωτότυπο, οι Τούρκοι παραγωγοί θέλησαν να το κάνουν RISING STAR. Πρώτη φορά στην ιστορία , το THE VOICE αντιγράφει το RISING STAR! Μα να μας βάζετε τα ποσοστά σε τέτρις ; Όσο αφορά το LIVE πρόγραμμα , επικρατούσε η απόλυτη παγωμάρα. Βλέπετε, είναι δύσκολο κομμάτι ένα LIVE πρόγραμμα. Φάνηκε, άλλωστε, και στην επιτροπή… Ο μοναδικός που έσωσε την κατάσταση ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης. Πάντως ,για την ιστορία , αν γινόταν λάθος σε show του ΑΝΤ1 και περνούσε άλλος διαγωνιζόμενος, θα είχε προκαλέσει πανικό,πράγμα που με αυτό το λάθος του ΣΚΑΪ , δεν έγινε, κ’ αυτό λέει πολλά…*Με γοργούς ρυθμούς ξεκινά το SO YOU THINK YOU CAN DANCE. Το πρόγραμμα ετοιμάζεται, η παρουσιάστρια υπάρχει και θα είναι η Νομικού, αλλά υπάρχει και η ημέρα προβολής. Σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό του ANT1 αυτή τη στιγμή , το χορευτικό αυτό Show θα παίζει κάθε Παρασκευή.*Και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά όπως όλα δείχνουν θα δούμε το LUCKY ROOM. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.COM , ο ΑΝΤ1 έχει κλείσει κάποια παραπάνω επεισόδια, κατά συνέπεια, κι εκτός μεγάλου απροόπτου , το τηλεπαιχνίδι θα παίζει τουλάχιστον μέχρι και τον Δεκέμβριο.*Αλήθεια, είδατε το ΡΟΝΤΕΟ στον ΣΚΑΪ;*Λοιπόν, σχεδόν καθημερινά δέχομαι τηλεφωνήματα από διάφορους παρουσιαστές , Γραφεία Τύπου, διευθυντές καναλιών, δημοσιογράφους κ.τ.λ.. Ωστόσο, κάπου εδώ πρέπει να μπει ένα φρένο σε μερικούς. Το δηλώνω κατηγορηματικά ότι από εδώ και πέρα, γνώμη ή κριτική που ‘’ανεβαίνει’’ στο site και δεν προσβάλει ( άλλωστε, πότε δεν βγάζαμε τέτοιες κριτικές ως TVNEA) ,δεν θα αφαιρείται κ’ ούτε θα αλλάζει. Είναι πραγματικά κρίμα μερικοί άνθρωποι να είναι από τα τοπ πρόσωπα της tv και να μην δέχονται ακόμη και την πιο απλή κριτική. Κι όπως συνηθίζω να λέω « τα άδεια σακιά τα φουσκώνει ο αέρας, και τους ανόητους η έπαρση...».