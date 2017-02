Ο Alpha θέλει να εντάξει στο πρόγραμμά του την ανατρεπτική εκπομπή «The story of my life»Μια πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή ετοιμάζεται να φέρει ο Alpha στην ελληνική τηλεόραση, αφού σκοπός του είναι να συνεχίσει να επενδύει στον τομέα της ψυχαγωγίας.Έτσι, αυτό που ακούγεται το τελευταίο διάστημα είναι ότι το κανάλι θέλει να αποκτήσει το reality, το οποίο κάποιοι χαρακτηρίζουν και talk show, με τίτλο «The story of my life», που γνωρίζει τεράστια επιτυχία στο εξωτερικό.Καλεσμένο σε κάθε εκπομπή είναι ένα ζευγάρι της showbiz, το οποίο μιλά για την κοινή ζωή του, αποκαλύπτοντας διάφορα άγνωστα περιστατικά στο κοινό.Το καλύτερο, όμως, είναι ότι, με τη βοήθεια μιας ειδικής ομάδας μακιγιέρ, οι δυο τους βλέπουν πώς θα είναι ύστερα από 25 ή και 50 χρόνια και καλούνται να το σχολιάσουν. Εννοείται ότι η αλλαγή στην εξωτερική -γερασμένη πια- εμφάνιση αποτελεί σοκ για τους συντρόφους, ενώ κάποιες φορές οι αντιδράσεις τους είναι αναπάντεχες.Διάφορα ερωτήματαΜετά το make over ακολουθεί συζήτηση για το πώς βίωσαν καθένας τους την εικόνα του ηλικιωμένου εαυτού του συντρόφου τους, αλλά και του δικού τους. Επίσης, γεννιούνται διάφορα ερωτήματα, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα τα οποία μπορεί να τους απασχολήσουν αργότερα, τόσο υπαρξιακά όσο και εμφανισιακά. Οι κάμερες καταγράφουν λεπτό προς λεπτό τις αντιδράσεις τους, ενώ αρκετά συχνά υπάρχουν κόντρες, αλλά και πολλή συγκίνηση.Το reality προβλήθηκε στη Γερμανία με μεγάλη απήχηση, αλλά και σε Ολλανδία, Βραζιλία, Βουλγαρία και Ρωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, βασίζεται σε μια πιο παλιά παραγωγή που τιτλοφορείται «100 χρόνια ομορφιάς», ωστόσο έχουν γίνει βελτιώσεις ώστε να μοιάζει πιο σύγχρονη. Είμαστε, πάντως, περίεργοι να δούμε ποια ζευγάρια της εγχώριας showbiz θα τολμήσουν να «εκτεθούν» με τέτοιον τρόπο στο τηλεοπτικό κοινό.espressonews.gr