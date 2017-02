Θρήνος για την οικογένεια του HBO και την παραγωγή του Game Of Thrones, καθώς «έσβησε» σε ηλικία μόλις 36 ετών ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον γίγαντα Mag the Mighty, στην πολύ πετυχημένη σειρά του ξένου δικτύου.Ο πανύψηλος Νέιλ Φίνγκλετον κατέληξε με τραγικό τρόπο από καρδιακή ανεπάρκεια, σκορπίζοντας θλίψη στους συναδέλφους και τους οικείους του. Ο ύψους 2,31μ. ηθοποιός, είχε αναδειχθεί ψηλότερος άνθρωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2007 και είχε ξεκινήσει καριέρα στο μπάσκετ.Ο Φίνγκλετον πήγε για δύο χρόνια στο πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας και αργότερα μετακινήθηκε στη Μασαχουσέτη. Αγωνίστηκε σε επαγγελματικό επίπεδο στην Ισπανία και το 2007 επέστρεψε στη Βρετανία, προκειμένου να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα.Το 2014 πέρασε από οντισιόν και επιλέχθηκε -λόγω και τους ύψους του- για να παίξει τον γίγαντα Mag the Mighty, στο Game of Thrones, ο οποίος ακολούθησε τους άγριους πέρα από το τείχος, τόσο στη μάχη με τους ανθρώπους, όσο και στη μάχη με τους απέθαντους, όπου και έχασε τη ζωή του. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ντροπή για το ύψος μου.Οι άνθρωποι με κοιτούσαν περίεργα, αλλά το είχα συνηθίσει. Ήταν κάτι μοναδικό και ξεχωριστό», είχε δηλώσει παλιότερα, όταν έγινε διάσημος.protothema.gr