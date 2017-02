Καθώς αναμένονται τα επεισόδια της έβδομης σεζόν του «Game of Thrones», οι λάτρεις της αμερικανικής σειράς θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συναυλίες που θα δοθούν στη Βόρεια Αμερική, όπως ανακοίνωσε το δίκτυο παραγωγής και διαμονής HBO.Ο Ιρανός Ραμίν Τζουγάντι, ο οποίος έχει συνθέσει το εντυπωσιακό σάουντρακ, θα παρουσιάσει τη μουσική παραγωγή της σειράς με πλήρη ορχήστρα. «Θα είναι κάτι περισσότερο από συναυλία, θα είναι μια εμπειρία των αισθήσεων», υπόσχονται οι διοργανωτές.«Θα είναι μία συναρπαστική εμπειρία», δήλωσε ο Τζουγάντι και πρόσθεσε: «Θα φτιάξουμε τη δική μας σκηνή, η οποία θα είναι 360 μοιρών, ώστε όλοι να μπορούν να δουν από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται στην αρένα. Τα σκηνικά που έχουν σχεδιαστεί θα θυμίζουν μερικές από τις πιο σημαντικές σκηνές της σειράς, καθιστώντας τη συναυλία μία μεγάλη μουσική εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα και μία μεγάλη εμπειρία θεάματος».Ο συνθέτης έχει γράψει τη μουσική για τους τίτλους της σειράς, αλλά και για όλους τους κύριους οίκους και χαρακτήρες της, όπως για την Άρια Σταρκ, τον Τζον Σνόου και την Ντινέρις Ταργκάριαν. Η περιοδεία με τίτλο «Game of Thrones Live Concert Experience» περιλαμβάνει ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα και από τις έξι σεζόν, σε χρονολογική σειρά.Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 20 Φεβρουαρίου από τη Μινεάπολη και περιλαμβάνει 28 σταθμούς στις ΗΠΑ και στον Καναδά, μεταξύ αυτών έναν στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν της Νέας Υόρκης. Θα ολοκληρωθεί στις 2 Απριλίου στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.Το «Game of Thrones» αποτελεί ένα τηλεοπτικό φαινόμενο που έχει αποσπάσει πολλά βραβεία, όπως μια Χρυσή Σφαίρα, Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών (SAG) των ΗΠΑ, ένα BAFTA και αρκετά Emmy.naftemporiki.gr