Μαζί περίπου με το ¨Your face sounds familiar¨ θα ξεκινήσει και το ¨So you think you can dance¨ σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του tvnea.com.Δηλαδή η αυλαία θα σηκωθεί κάπου στα τέλη Απριλίου και όχι στις Μαρτίου όπως ακριβώς είχε αποφασιστεί.Στον Ant1 δεν θέλουν να βιαστούν να το βγάλουν το σόου πρόωρα και έτσι να γίνουν πολλά λάθη στο στήσιμο του.Πάντως κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα αυτή να ξεκινήσουν να προβάλλονται και τρέιλερ συμμετοχής.