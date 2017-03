πρώτο τραγούδι

"When the morning comes around"

δεύτερο

"Angels"

τρίτο

"This is love"

Δημήτρης Κοντόπουλος.

Με ανυπομονησία περιμένουν οι fan της Eurovision, και όχι μόνο, τον ελληνικό τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, με παρουσιαστές τον Αντώνη Λουδάρο και την Έλενα Μπουζαλά. (δείτε το trailer Κανείς μέχρι στιγμής δεν ήξερε τίποτα για τα τρία τραγούδια που θα ερμηνεύσει η Demy τη βραδιά του ελληνικού τελικού.Τα γυρίσματα των video clip έγιναν στην Οδησσό της Ουκρανίας αλλά κανείς δεν ήξερε κάτι για τους τίτλους ή τους στίχους των τραγουδιών.Σύμφωνα λοιπόν με το mad.tv, οι τίτλοι των τριών τραγουδιών που θα ερμηνεύσει η Demy τη βραδιά εκείνη είναι οι εξής:Τοονομάζεταισε στίχους του John Ballard.Toέχει τίτλοσε στίχους της αδερφής της Demy, Romy Papadea.To, έχει τίτλοσε στίχους John Ballard και Romy Papadea.Αξίζει να σημειωθεί πως και στα τρία τραγούδια τη μουσική έχει γράψει οΜένει να ακούσουμε τα τραγούδια και να δούμε ποιο θα πάρει το πολυπόθητο "εισιτήριο" για να "ταξιδέψει" μαζί με την ελληνική συμμετοχή στο Κίεβο της Ουκρανίας για τoν 62o διαγωνισμό της Εurovision και την 38η συμμετοχή της Ελλάδας.Αναμένουμε μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν!