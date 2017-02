απαγορεύει την κάλυψη του μπρίφινγκ στους δημοσιογράφους, μεταξύ άλλων, του CNN και των New York Times

Αντιδράσεις από τα αποκλεισμένα ΜΜΕ

Κορυφώνεται η σκληρή κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τα μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ, που ασκούν κριτική στη νέα διακυβέρνηση, με τον Αμερικανό Πρόεδρο ναΗ κίνηση του Λευκού Οίκου να αποκλείσει από την ενημέρωση των δημοσιογράφων τα ΜΜΕ που έχουν καταφερθεί εναντίον του, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Εκτός της ενημέρωσης που έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Σον Σπάισερ, εκτός κάμερας,με τους εκπροσώπους των ειδησεογραφικών οργανισμών να διαμαρτύρονται έντονα κάνοντας λόγο περί ευνοιοκρατίας.Αντιθέτως, όπως το δίκτυο One America News Network, που προσφέρει ιδιαίτερα ευνοϊκή κάλυψη στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.Ο Σπάισερ δεν έδωσε καμία πειστική εξήγηση για τον αποκλεισμό αυτό, αλλά περιορίστηκε να δηλώσει ότι «η δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι επικοινωνούμε με τους ανθρώπους στα μέσα ενημέρωσης. Θέλουμε να απαντάμε στις ερωτήσεις σας, αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε τα πάντα μπροστά στην κάμερα κάθε μέρα».Το μπρίφινγκ παρακολούθησαν οι δημοσιογράφοι περίπου 12 Μέσων Ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, του Bloomberg και του CBS. Ο διαπιστευμένος συντάκτης του Associated Press δεν παρέστη, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους του που αποκλείστηκαν.Η ενημέρωση των δημοσιογράφων χωρίς κάμερα δεν αποτελεί ασυνήθιστη τακτική.. Ένας δημοσιογράφος των εφημερίδων του ομίλου Hearst, που παρακολούθησε την ενημέρωση, έγραψε ένα ρεπορτάζ για κοινή χρήση από όλους (pool report) το οποίο επρόκειτο να διανεμηθεί στους απόντες δημοσιογράφους, ενώ άλλοι μοιράστηκαν μαζί τους τις ηχογραφήσεις τους.: Η απόφαση Τραμπ προκάλεσε δριμύτατες αντιδράσεις από ορισμένα ΜΜΕ που αποκλείστηκαν. «», επισήμανε ο Ντιν Μπακέ, διευθυντής των New York Times, σε μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα. «Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τον αποκλεισμό των New York Times και των άλλων ειδησεογραφικών οργανισμών. Η ελεύθερη πρόσβαση των Μέσων Ενημέρωσης σε μια διαφανή κυβέρνηση είναι προφανώς (ζήτημα) κρίσιμου εθνικού συμφέροντος».Σε ανάρτησή του στο Twitter, το CNN τόνισε: «Αυτή είναι μια απαράδεκτη εξέλιξη (…). Προφανώς, έτσι ανταποδίδει (ο Λευκός Οίκος) όταν μεταδίδεις γεγονότα που δεν του αρέσουν. Θα συνεχίσουμε να τα μεταδίδουμε».Ανακοίνωση διαμαρτυρίας εξέδωσε και η Ένωση Ανταποκριτών Λευκού Οίκου (White House Correspondents Association, WHCA), με τον πρόεδρο της Ένωσης -και ρεπόρτερ του Reuters- ,Τζεφ Μέισον, να αναφέρει ότι «το διοικητικό συμβούλιο της WHCA διαμαρτύρεται έντονα για το πώς χειρίστηκε τη σημερινή ενημέρωση ο Λευκός Οίκος».Εthnos.gr