Αυλαία ρίχνει σε λίγες εβδομάδες η σειρά ¨Στο καλό γλυκιά μου συμπεθέρα¨,αφού ολοκληρώνονται τα 12 επεισόδια που είχαν εγκριθεί.Στον Ant1 μετά το φινάλε,τις Παρασκευές στη θέση του σήριαλ θα προβάλλονται οι ¨Συμμαθητές¨.Ναι,η πολύ πετυχημένη σειρά θα προβάλλεται πλέον 5 φορές την εβδομάδα και όχι μόνο 4.Αυτό φυσικά μέχρι τα τέλη Απριλίου που θα αρχίσει το ¨So you think you can dance¨.