Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Από την πρώτη στιγμή το ήξερες. Μπορεί να μην το μοιράστηκα μαζί σου κατευθείαν, όχι γιατί ήθελα να το κρύψω, αλλά γιατί ήθελα να το ζήσω στο 100%. Ήταν η στιγμή μας και την ήθελα μόνο για εμάς.





ΝΑΙ, λοιπόν. Ένα μεγάλο ΝΑΙ. Αυτός είναι ο άνθρωπός μου. Ο άντρας μου. Το άλλο μου μισό. Λένε πως καταλαβαίνεις ότι είναι αυτός, από την αρχή. Συμφωνώ. Για κάποιο λόγο το ήξερα, το ένιωσα, όταν μου χαμογέλασε για πρώτη φορά.





Αυτά.





You will forever be my always.





#crazyinlove





xxx





Υ.Γ.: Η φωτό είναι από εκείνη τη μέρα ;-)





