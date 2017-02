Ο γιος του Πασχάλη Τερζή είναι ίδιος με τον πατέρα του.





Με την αδελφή του, Γιάννα και τη σύζυγό του το βράδυ της Παρασκευής βγήκαν να διασκεδάσουν. Οι τρεις τους έβγαλαν μια selfie την οποία η τραγουδίστρια «ανέβασε» στην προσωπική της σελίδα στο instagram και έγραψε: «When you feel untouchable cause you got them». Να θυμίσουμε ότι ο γιος είναι από τον πρώτο γάμο του τραγουδιστή αλλά δυστυχώς η σύζυγός του πέθανε αρκετά νωρίς. Μετά ξαναπατρεύτηκε και απέκτησε την κόρη του, Γιάννα.