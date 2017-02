Ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, με το μιούζικαλ La La Land να επιβεβαιώνει τις προβλέψεις και να κατακτά τα περισσότερα αγαλματίδια.Τα βραβεία αναλυτικά:Καλύτερη Ταινία«Moonlight»ΣκηνοθεσίαΝτάμιεν Σαζέλ για το «La La Land»Α΄ Ανδρικού ΡόλουΚέισι Άφλεκ για το «Manchester by the Sea»Α’ Γυναικείου ΡόλουΈμα Στόουν - «La La Land»Β΄ Ανδρικού ΡόλουΜαχέρσαλα Αλι για το «Moonlight»Β΄ Γυναικείου ΡόλουΒαιόλα Ντέιβις για το «Fences»Πρωτότυπο ΣενάριοΚένεθ Λόνεργκαν για το «Manchester by the Sea»Διασκευασμένο ΣενάριοΜπάρι Τζένκινς και Τάρελ Αλβιν ΜακΚάρνεϊ για το «Moonlight»Καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων«Zootopia»Μικρού μήκους ταινία Κινουμένων σχεδίων«Piper»Διεύθυνση ΦωτογραφίαςΛάινους Σάντγκρεν «La La Land»Καλύτερο Ντοκιμαντέρ«OJ: Made in America» (Εζρα Εντελμαν)Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους«The White Helmets»Μικρού μήκους ταινίας«Sing»Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία«Tanna» «Ο Εμποράκος» (Ιράν)ΜοντάζΤζον Γκίλμπερτ, «Hacksaw Ridge»Ηχητικό Μοντάζ«Arrival»Μίξη Ήχου«Hacksaw Ridge»Καλλιτεχνική Διεύθυνση«La La Land»ΜουσικήΤζάστιν Χούρβιτς, «La La Land»Τραγούδι«City of Stars» από το «La La Land»Μακιγιάζ και κομμώσεις«Suicide Squad»ΚοστούμιαΚολίν Ατγουντ, «Fantastic Beasts and Where to Find Them»Ειδικά Εφέ«Jungle Book»