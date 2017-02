Πολύ θετικά δείγματα έχουν τα στελέχη του Ant1 από τις αιτήσεις συμμετοχής του ¨So you think you can dance¨.Μέσα σε μία εβδομάδα από τη μετάδοση του τρείλερ έστειλαν αίτηση συμμετοχής πάνω από 2000 επίδοξοι χορευτές.Το γεγονός ότι το σχετικό φορμάτ έχει περισσότερο από δέκα χρόνια να βγει στην ελληνική τηλεόραση,ενώ δεν παίζει παράλληλα κάποιο ανάλογό του,αυξάνει τη ζήτηση αλλά και την ετοιμότητα των ενδιαφερόμενων,που έσπευσαν να δηλώσουν το ¨παρών¨ στο χορευτικό σόου.Στην κριτική επιτροπή θα μετέχουν η Εβελίνα Παπούλια και ο Πάνος Μεταξόπουλος,ενώ αναζητούνται ακόμα δύο κριτές.Τα πρώτα γυρίσματα με την προεπιλογή των συμμετεχόντων στα λεγόμενα bootcamp θα ξεκινήσουν στα μέσα Μαρτίου,ενώ η Δούκισσα Νομικού θα κηρύξει την έναρξη των live στα τέλη Απριλίου.Πηγή:Real Life