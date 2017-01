Σκληρή κριτική εναντίον του Κωστή Μαραβέγια για την παρουσία του στο The Voice ασκήθηκε από τη χιουμοριστική στήλη του Down Town, «Talk of The Town».Σύμφωνα με τις καυστικές «Λουέλα και Κρουέλα», ο τραγουδιστής βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση της Μελίνας Ασλανίδου του προηγούμενου The Voice, δηλαδή είναι αυτός που θα πρέπει να ασκήσει μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε ένας διαγωνιζόμενος να καταλήξει στην ομάδα του.Συγκεκριμένα, η στιχομυθία των δύο «φίλων» του περιοδικού αναφέρει:- Μια και είπες για Μελίνα, ο Κωστής Μαραβέγιας στο The Voice του ΣΚΑΪ, δεν είναι η αντίστοιχη Μελίνα του Voice του ΑΝΤ1; Άνθρωπος δεν πάει στην ομάδα του. Θέλει μεγάλη προσπάθεια για να τον επιλέξει διαγωνιζόμενος.- Επειδή δεν είναι τόσο γνωστός ακόμη. Είναι πιο ποιοτικός. Πιο έντεχνος, πιο άγνωστος.- Ήταν όλα αυτά, τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο.