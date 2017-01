12:47 Αυτά λοιπόν για σήμερα!!Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακήεδώ στο tvnea.com.Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας...12:44 Αυτές ήταν οι 8 πρώτες μονομαχίες!Το αποτέλεσμα για τους 2 κριτές ήταν ισοπαλία!4-4 το σκορ.Οπότε σήμερα δεν είχαμε νικητή...Την επόμενη εβδομάδα η μάχη θα είναι ανάμεσα στη Δέσποινα Βανδή και στον Κώστα Μακεδόνα....Για να δούμε πως θα πάνε εκεί τα πράγματα!!12:38 Συγκέντρωσε 78%!Με ένα κόντρα-τραγούδι κατάφερε να κερδίσει τη μονομαχία και έτσι η Κιάννα περνάει στην επόμενη φάση!Ο Νικόλας μένει εκτός...12:32 Aπέναντι στο Νικόλα θα σταθεί η Κιάννα.Για να δούμε... 12:29 Συγκέντρωσε το 69%!Δεν σημείωσε και κάποιο υψηλό ποσοστό.Ο Αντώνης Ρέμος έχει πιθανότητες... 12:23 Πάμε στην τελευταία μονομαχία!Ξεκινάμε με το Νικόλα Ιωαννίδη από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα!12:05 Σάρωσε με ποσοστό-ρεκόρ!Μάζεψε το 91% και κατάφερε να διώξει από το παιχνίδι την Δήμητρα που θεωρείται φαβορί!11:58 Ο Αντώνης Ρέμος απαντά στη Δήμητρα με το Σωτήρη Καρυστινό!Για να δούμε...11:55 Ήταν πάρα πολύ καλή!Συγκέντρωσε το 84% και μάγεψε με τη φωνή της!!Για να δούμε αν οπαίκτης που θα τοποθετήσει ο Αντώνης Ρέμος την κερδίσει.11:49 Πάμε σε μία νέα μάχη!!Η Δήμητρα Κελεκίδη από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα θα ανέβει στη σκηνή και θα ερμηνεύσει το ¨Απόψε θέλω να πιω¨. 11:42 Περίεργη η μονομαχία!Η Ανν Μαρί συγκέντρωσε 77% και μόνο για 1% βρίσκεται εκτός παιχνιδιού.Άδικό... 11:36 Ο Αντώνης Ρέμος τοποθετεί απέναντι από το Βέλο την Άνν Μαρί Πάλμερ!11:22 Συγκέντρωσε το 78%!Όχι κακό,αλλά ούτε και πολύ δυνατό ποσοστό σημείωσε ο Βέλος!Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε πως θα τα πάει και ο αντίπαλος που θα επιλέξει ο Αντώνης Ρέμος. 11:16 Πάμε σε νέα μονομαχία!Ξεκινάμε με το Βέλο Πουρπουτίδη από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα!11:06 Εξασφάλισε τη νίκη η Ηρώ και μάλιστα με ποσοστό-ρεκόρ,αυτό του 90%!!!Φαβορί η Ηρώ...Ο Αντώνης μένει εκτός... 11:01 Ο Αντώνης Ρέμος επιλέγει την Ηρώ Κλείτου!!Για να δούμε...10:58 Συγκέντρωσε μόλις το 51%!Πολύ χαμηλό ποσοστό και πολύ πιθανή η νίκη του Αντώνη Ρέμου!10:54 Πάμε στον κρητικό 18χρονο Αντώνη Γιακουμάκη!!10:48 Συγκέντρωσαν το 78%!Οριακή η διαφορά των 3 μονάδων.Οι ¨Free and Arva¨ δεν προχωρούν,ενώ ο Απόστολος συνεχίζει στην επόμενη φάση 10:42 Ο Αντώνης Ρέμος απαντά στον Απόστολο με τους ¨Free and Arva¨.Για να δούμε...10:30 Συγκέντρωσε το 81%!Αρκετά καλό ποσοστό...10:24 Σειρά έχει ο Απόστολος Λιάπης από την ομάδα του ¨Rising Star¨! 10:16 Συγκέντρωσε το 81%.Στην αρχή ανέβαζε πολύ γρήγορα στροφές,ωστόσο προς το τέλος ο κόσμος σταμάτησε να τον ψηφίζει!Ο Άρης βέβαια με το 83% κέρδισε και έτσι παραμένει στο ¨Rising Star¨.10:10 Ο Μανώλης Πανάτος είναι αυτός που θα ανταγωνιστεί το πολύ υψηλό ποσοστό του Άρη!10:06 Ο Άρης χτύπησε το 83%.Υψηλό ποσοστό και ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν θα τα καταφέρει να τον κερδίσει κάποιος παίκτης από την ομάδα του Αντώνη Ρέμου. 10:01 Σειρά έχει ο Άρης Βανταράκης από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα!9:56 Δεν τα κατάφερε η Ιωάννα!Συγκέντρωσε ένα ιστορικά χαμηλό ποσοστό,το 36%!Λάθος επιλογή τραγουδιού,αφού της ταιριάζει κάτι πολύ πιο χαρούμενο και κεφάτο...9:50 Τη Χριστιάννα θα την αντιμετωπίσει η Ιωάννα Τσολερίδου!Για να δούμε... 9:37 Συγκέντρωσε 76%!Χαμηλό ποσοστό σε σχέση με τον προηγούμενο παίκτη του Χρήστου Μάστορα.9:31 Συνεχίζουμε τη δεύτερη μάχη με τη Χριστιάννα Μήτα! 9:27 Συγκέντρωσε το 85% και ξεπέρασε το 83% του Μανώλη.Αυτό σημαίνει πως ο Μανώλης βρίσκεται εκτός παιχνιδιού και πως η Έλενα περνά στην επόμενη φάση!9:21 Ο Αντώνης Ρέμος επιλέγει να τοποθετήσει την Έλενα Παναγιωτίδου απέναντι από το Μανώλη.Για να δούμε...9:16 Συγκέντρωσε το 83% των ψηφων με δύο θετικά 5αρια από τους 2 κριτές που έχουν δικαίωμα ψήφου(Βανδή και Μακεδόνας) 9:11 Ξεκινάμε με το Μανώλη Βονάκη από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα με το τραγούδι ¨Εξαιτίας σου¨.9:10 Κάποιοι πρωταγωνιστές του ¨Ταμάμ¨ βρίσκονται στο πλατό της εκπομπής.Ε κάπως έτσι ο Αντ1 διαφημίζει και το πολύ πεσμένο πρόγραμμα του.9:07 Οι Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας είναι ετοιμοπόλεμοι,ώστε να θεωρηθεί ο καθένας ο νικητής της αποψινής βραδιάς.9:02 To ¨Rising Star¨ μόλις άρχισε με το Γιώργο Λιάγκα να μας υποδέχεται με ένα μπλε σακάκι8:55 Απόψε τα live του ¨Rising Star¨ αλλάζουν μορφή,αφού από τις ¨οντισιόνς¨ περνάμε στα ¨Duels¨.Οι μονομαχίες λοιπόν ξεκινούν και απόψε θα δούμε να ¨μάχονται¨ παίκτες από την ομάδα του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα.Φυσικά το ποιος θα συνεχίζει στο παιχνίδι και το ποιος θα αποχωρεί είναι κάτι που θα το αποφασίζει ο ίδιος ο κόσμος μέσα από το ειδικό application του σόου.Το tvnea.com θα βρίσκεται εδώ για τις επόμενες 4 ώρες για να σας μεταδίδει με κάθε λεπτομέρεια ό,τι συμβαίνει στο παιχνίδι.Παράλληλα θα υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό,βίντεο,παρασκήνιο,κριτική σε ότι βλέπουμε,αλλά και ο παλμός από τα social media της εκπομπής.Εσείς φυσικά μπορείτε να σχολιάζετε εδώ ελεύθερα...