απόψε,

10 το βράδυ

5ο και τελευταίο επεισόδιο Battles

Τα συγκλονιστικά Battles ολοκληρώνονταιΤετάρτη, 25 Ιανουαρίου, στιςστην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, με τοτου «The Voice of Greece», όπου 26 τραγουδιστές διαγωνίζονται σε ζευγάρια και μόνο οι μισοί θα καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση των knock outs. Ποιος θα περάσει στα knock outs από την ομάδα του Σάκη; Ο ψάλτης Γιώργος ή ο Νίκος με την εντυπωσιακή φωνή που φτάνει σε πολύ ψηλές οκτάβες;Το αγόρι ή το κορίτσι θα τραγουδήσει καλύτερα το let it be των Beatles από την ομάδα του Κωστή; Ποια θα είναι η αντίπαλος της Κέλλυς Ντούλια από την ομάδα του Πάνου που μας εντυπωσίασε στα battles και έκανε τους coaches να την παρακαλούν για να την πάρουν στην ομάδα τους;Ποια θα είναι η νικήτρια της μονομαχίας στο εκρηκτικό τραγούδι ,Enough is enough, από την ομάδα της Έλενας;Ο Γιώργος Καπουτζίδης στον ρόλο του παρουσιαστή-οικοδεσπότη, βρίσκεται διαρκώς πάνω στη σκηνή δίπλα στους διαγωνιζομένους, για να τους στηρίζει με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο.Η Έλενα από τους OTHERVIEW υποδέχεται στο family room τον νικητή της μονομαχίας μαζί με την οικογένεια και τους φίλους του.Στο αποψινό επεισόδιο θα ζήσουμε μεγάλες ανατροπές και πολλή αγωνία.Ποια υποψήφια αστέρια θα επιλέξουν οι coaches για να συνεχίσουν στην ομάδα τους; Ποιος coach θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα του steal;