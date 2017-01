σπάζοντας κάθε ρεκόρ

40,6% στο σύνολο και 44,8% στο νεανικό

Εκεί όμως, που χτύπησε κόκκινο ήταν στις γυναίκες 15-24, αφού κατά μέσο όρο καθ΄ όλη τη διάρκεια του χθεσινού σόου σημείωσε 72,3%.

απόψε στις 10 το βράδυ με το 2ο επεισόδιο των Battles

Στο αποψινό επεισόδιο

Το «The Voice of Greece» δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές απόψε στις 10.00 το βράδυ στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Με 72,3% και με σχεδόν 2.000.000 τηλεθεατές, σάρωσετηλεθέασης το πρώτο Battles του «The Voice of Greece» ,της τηλεόρασης τους ΣΚΑΪ.Σημείωσε μέσο όροκοινό. 1.606.227 τηλεθεατές παρακολούθησαν κατά μέσο όρο το συναρπαστικό σόου, ενώ έστω και για ένα λεπτό το απόλαυσαν 1.993.894 τηλεθεατές, όταν στο νεανικό κοινό έφθανε μέχρι και 59,6%.Ρεκόρ, όμως ,κατέγραψαν και τα social media του «The Voice of Greece» καταγράφοντας την ώρα μετάδοσης του σόου: πάνω από 30.000 social post, πάνω από 250.000 views στα video στο Facebook page του Voice και 45.000 likes στο Instagram.Η συνέχεια αναμένεται πιο εντυπωσιακήτου «The Voice of Greece»,με 22 τραγουδιστές να διαγωνίζονται σε ζευγάρια και μόνο οι μισοί θα καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση των knock outs.Ποιο κορίτσι θα ξεχωρίσει ο Κωστής Μαραβέγιας σε ένα μοναδικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη;Το κορίτσι ή το αγόρι ροκάρει καλύτερα από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη;Ποια «Μαίρη» θα προτιμήσει η Έλενα Παπαρίζου;Ποιο καταπληκτικό ντουέτο θα φέρει τον Σάκη Ρουβά στη δύσκολη θέση να μην μπορεί να διαλέξει τον τραγουδιστή που θα συνεχίσει μαζί του στην επόμενη φάση;Ο Γιώργος Καπουτζίδης μστον ρόλο του παρουσιαστή-οικοδεσπότη, βρίσκεται διαρκώς πάνω στη σκηνή δίπλα στους διαγωνιζομένους για να τους στηρίζει, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.Η Έλενα από τους OTHERVIEW υποδέχεται στο family room τον νικητή της μονομαχίας μαζί με την οικογένεια και τους φίλους του.Στο αποψινό επεισόδιο θα ζήσουμε μεγάλες ανατροπές και πολλή αγωνία. Ποια υποψήφια αστέρια θα επιλέξουν οι coaches για να συνεχίσουν στην ομάδα τους; Ποιος coach θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα του steal;