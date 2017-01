Μία φωτογραφία ίσον χίλιες λέξεις…! Και σίγουρα η επιλογή της δεν ήταν τυχαία… αλλά μάλλον προϊδεάζει τη συνεργασία, επιβεβαιώνοντας όσα ακούγονται ότι τον Μάρτιο θα υποδεχτούν μαζί τους τηλεθεατές στο «Star Academy» …!Ενώ λοιπόν σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν οι οντισιόν για το πετυχημένο μουσικό project και έχει ήδη επισημοποιηθεί ότι στην κριτική επιτροπή θα είναι η Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας και ο Γιώργος Αρσενάκος, στο EPSILON κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για το ποιος θα είναι στην παρουσίαση.Σύμφωνα όμως με έγκυρες πληροφορίες μου στελέχη του σταθμού των Μελισσίων κάνουν επαφές με δύο πρόσωπα με σκοπό να τα… παντρέψουν τηλεοπτικά. Ποια είναι αυτά; Η Ναταλία Γερμανού και ο Μένιος Φουρθιώτης.Στην εγκυρότητα μάλιστα των πληροφοριών μου έρχεται να βάλει… καπνό μία ανάρτηση που έκανε ο Μένιος Φουρθιώτης στον προσωπικό λογαριασμό του με φωτογραφία από το παρελθόν, όπου είναι μαζί με τη Ναταλία Γερμανού και σημειώνοντας με νόημα πως #beutiful #memories #one #year #before #but #coming #again #soon @natalia_germanou Αυτό το «#coming #again #soon» μόνο τυχαίο δεν είναι και έτσι ο Φουρθιώτης δίνει… καπνό για το… γάμο.Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου η Ναταλία δεν έχει ακόμα δώσει την οριστική απάντησή της, θέλοντας να ρυθμίσει τις υπόλοιπες επαγγελματικές υποχρεώσεις της εκτός αυτές στο EPSILON με την παρουσίαση της εκπομπής «Επιτέλους σαββατοκύριακο».Πάντως μην ξεχνάμε τη σχέση της με Βίσση και Καρβέλα που είναι σίγουρο ότι θα ζυγιάσει πολύ στο να… στριμώξει το πρόγραμμά της. Τέλος, αξίζει να αναφέρω ότι ναι μεν Γερμανού και Φουρθιώτης θα «παντρευτούν» για να αναλάβουν την παρουσίαση των live του «Star Academy», αλλά με ξεχωριστό ρόλο ο καθένας, όπως άλλωστε απαιτεί το project…!Γρηγόρης Μελάς / newsitΣας θυμίζουμε ότι πρώτο το tvnea.com με αποκλειστικό ρεπορτάζ σας ενημέρωσε πως ο Μένιος Φουρθιώτης θα βρεθεί στη θέση του παρουσιαστή του show.