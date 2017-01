Αυτά για σήμερα από το Τηλεκοντρόλ.



Για επικοινωνία μαζί μου Κάνε ADD στο Facebook: Giogos Pasxalidis Ακολουθείστε στο Twitter: @Pasxal_tvnea Ακολουθείστε στο Instagram: pasxalidis_giorgos Στείλτε μου email: tvnea@hotmail.com





Πέμπτη σήμερα, και είμαι έτοιμος να πιάσω ΞΑΝΑ το Τηλεκοντρόλ στο χέρι , να κάνω ζάπινγκ στα κανάλια αλλά και να σας αποκαλύψω θέματα που δεν ξέρετε και θα μάθετε μόνο από εδώ. Καλή χρονιά είπαμε; Όχι ,δεν είπαμε. Καλή χρονιά σε όλους κι όλες,λοιπόν!Με γοργούς ρυθμούς ετοιμάζει το Star Academy ο τηλεοπτικός σταθμός, Έψιλον. Όπως σας ενημερώσαμε, την παρουσίαση του SHOW θα την αναλάβει ο Μένιος Φουρθιώτης. Ήταν, βέβαια, φυσικό αφού ο ίδιος και η Τατιάνα είναι αυτοί που σημειώνουν μεγάλα ποσοστά τηλεθέασης. Όσο για την ημέρα προβολής του, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.COM,αυτή θα είναι η Δευτέρα. Άλλωστε, ήταν φανερό ότι κανένα από τα κανάλια που θα έχουν show δεν θα επιθυμούσε να μπει ανταγωνιστικά σε ομοειδές προϊόν.Συνεχίζει με χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης το δελτίο του ΑΝΤ1. Και μπορεί να έγιναν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, μπορεί να μπήκε ένα lead in που δεν είχε πότε νεανικό κοινό, το δελτίο του ΑΝΤ1 ,όμως, συνεχίζει να είναι μακράν πίσω από αυτό του ALPHA. Και για να λέμε αλήθειες, η Χούκλη μόνο με δυνατό lead in (δες Μπρούσκο ) έπαιρνε την 1η θέση. Η κυρία Χούκλη μπορεί να θεωρείται η ήρεμη δύναμη, ωστόσο, η τόση…ηρεμία φτάνει στα όρια της αδιαφορίας, ίσως και από την ίδια την παρουσιάστρια. Ίσως τελικά ο ΑΝΤ1 να μην της πηγαίνει και τόσο όσο το δελτίο της ΕΡΤ. Άλλωστε ,ούτε η ίδια εγκλιματίστηκε με το δελτίο του αντ1. Ούτε τι ακολουθεί μετά το δελτίο του καναλιού όπου εργάζεται δεν εκφωνεί ,σε αντίθεση ας πούμε, με τη Ρίτσα Μπιζόγλη . Όλα αυτά, λοιπόν, με το κουρασμένο μπλε σκηνικό -αν και νέο-, σίγουρα οδηγούν στο ότι χρειάζεται αλλαγές, ριζικές αλλαγές...Από την άλλη, το Rising Star, κερδίζει το στοίχημα και με την τηλεθέαση, κάνοντας τον ΑΝΤ1 να σχεδιάζει ήδη τη συνέχειά του. Βλέπετε οι αλλαγές στη ροή σε συνάρτηση με την επιτροπή που βρήκε ρυθμούς, κάνει το show ενδιαφέρον κι όχι κουραστικό…Απόλυτα ικανοποιημένο είναι το STAR CHANEL από τις συμμετοχές που καταφθάνουν για το MASTER CHEF. Το κανάλι υπολογίζει πολύ σ’ αυτό το πρόγραμμα καθώς οι τηλεοπτικές άδειες έκαναν το STAR να χάσει προγράμματα που θα του έφερναν τηλεθεατές στη συχνότητά του.Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του TVNEA.COM, το STAR ψάχνει τηλεοπτικό μουσικό show ,που θα προβάλει ,αν όλα πάνε καλά, την επόμενη τηλεοπτική χρονιά.Είπε να γλυτώσει τον Αστέρα Ραχούλας, και μπαίνει σε ακόμη πιο δύσκολα μονοπάτια. Φυσικά μιλάω για τη σειρά, «Στο καλό γλυκιά μου συμπεθέρα» ,που θα παίζει Παρασκευή στις 22:15. Μάλλον οι Αντεννικοί ξέχασαν το THE VOICE στον ΣΚΑΪ…