Η ταινία «La La Land» με πρωταγωνιστές τους Έμμα Στόουν και Ράιαν Γκόσλινγκ είναι ο μεγάλος νικητής στην απονομή των Χρυσών Σφαιρών. Η ταινία απέσπασε και τα επτά βραβεία για τα οποία είχε προταθεί, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ στις Χρυσές Σφαίρες, καθώς είναι η πρώτη φορά που τόσα πολλά βραβεία απονέμονται στην ίδια ταινία.Μεταξύ αυτών η Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη κωμωδία, το καλύτερο μουσικό φιλμ, τον καλύτερο σκηνοθέτη, το καλύτερο σενάριο αλλά και την καλύτερη πρωτότυπη μουσική για το τραγούδι «City of Stars».Οι πρωταγωνιστές που υποδύονται μια ηθοποιό και έναν πιανίστα της τζαζ που κυνηγούν τα όνειρά τους στο Χόλιγουντ αποχώρησαν από την τελετή με τα βραβεία των καλύτερων ηθοποιών στην κατηγορία κωμωδία ή μιούζικαλ.«Είναι μια ταινία για ονειροπόλους και πιστεύω ότι η ελπίδα και η δημιουργικότητα είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο», δήλωσε η πρωταγωνίστρια της ταινίας Εμα Στόουν, η οποία ευχαρίστησε τη μητέρα της, τον πατέρα της και τον αδερφό της για τη στήριξή τους στη διάρκεια της πορείας της. Η Έμμα Στόουν είχε προταθεί δύο φορές στο παρελθόν για Χρυσή Σφαίρα, το 2014 για την ταινία «Birdman» και το 2010 για την ερμηνεία της στην κωμωδία «Easy A».«Είμαι και επίσημα ζαλισμένος», δήλωσε παραλαμβάνοντας το βραβείο για την καλύτερη σκηνοθεσία, ο 31χρονος Ντάμιεν Σαζέλ, ενώ ο Γκόσλινγκ αφιέρωσε το βραβείο στον αδερφό της συζύγου του, Εύα Μέντες, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.«Ενώ τραγουδούσα και χόρευα και έπαιζα πιάνο, η αγαπημένη μου σήκωνε στα χέρια την κόρη μας ενώ ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί μας και παράλληλα προσπαθούσε να βοηθήσει τον αδερφό της που έδινε μάχη με τον καρκίνο», είπε ο Ράιαν Γκόσλινγκ.Αναλυτικά οι νικητές των βραβείων:Καλύτερη ταινία-δράμα: «Moonlight»Καλύτερη ταινία-κωμωδία ή μιούζικαλ: «La La Land»Πρώτος ανδρικός ρόλος - δράμα: Κέισι Αφλεκ, «Manchester by the Sea»Πρώτος γυναικείος ρόλος - δράμα: Ιζαμπέλ Ιπέρ, «Elle».Πρώτος ανδρικός ρόλος - κωμωδία ή μιούζικαλ: Ράϊαν Γκόσλινγκ, «La La Land»Πρώτος γυναικείος ρόλος - κωμωδία ή μιούζικαλ: Έμα Στόουν, «La La Land»Β' ανδρικός ρόλος: Ααρον Τέιλορ Τζόνσον, «Νυκτόβια Πλάσματα»Β' γυναικείος ρόλος: Βαϊόλα Ντέιβις, «Fences»Καλύτερη σκηνοθεσία: Ντέιμιεν Τσάζελ, «La La Land»Καλύτερο σενάριο: Ντέιμιεν Τσάζελ, «La La Land»Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «Zootopia»Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία: «Elle»Καλύτερη μουσική: Justin Hurwitz, «La La Land»Καλύτερο τραγούδι: City of Stars, «La La Land»Βραβείο Σεσίλ Ντε Μιλ για την προσφορά στον κινηματογράφο: Μέριλ ΣτριπΒραβεία τηλεόρασης:Καλύτερη δραματική σειρά: «The Crown»Καλύτερη κωμική σειρά: «Atlanta»Καλύτερη μίνι-σειρά /τηλεταινία: «The People v OJ Simpson: American Crime Story»Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Μπίλι Μπομπ Θόρτον, «Goliath»Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Κλαίρ Φόι, «The Crown»Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά: Ντόναλντ Γκλόβερ, «Atlanta»Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά: Τρέισι Έλις Ρός, «Black-ish»Καλύτερος ηθοποιός σε μίνι-σειρά /τηλεταινία: Τομ Χίντλστον, «The Night Manager»Καλύτερη ηθοποιός σε μίνι-σειρά /τηλεταινία: Σάρα Πόλσον. «The People v OJ Simpson: American Crime Story»Β' ανδρικός ρόλος σε σειρά, μίνι σειρά ή τηλεταινία: Χιου Λόρι, «The Night Manager»Β' γυναικείος ρόλος σε σειρά, μίνι σειρά ή τηλεταινία: Ολίβια Κόλμαν, «The Night Manager»