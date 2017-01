Η περίπτωσή του αποδεικνύει πόσο επηρεάζεται ένας άνθρωπος -όχι ο μέσος, αλλά ιδιαίτερες περιπτώσεις- από τις μεγάλες επιτυχίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.Ένας νεαρός άνδρας στη Ρωσία εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ και επιτέθηκε με μαχαίρι σε πελάτη, διότι, όπως είπε στους αστυνομικούς αργότερα, «είχε δει το Game of Thrones και ήθελε να δει πως είναι να πεθαίνει κάποιος»!Η κάμερα ασφαλείας του σούπερ μάρκετ κατέγραψε το περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου. Θύματα του φανατικού της σειράς Game of Thrones ήταν μία γυναίκα ονόματι Βερόνικα Ιλίσεβα και μία υπάλληλος στο ταμείο. Το περίεργο αυτό συμβάν σημειώθηκε στην πόλη Ούφα, στη νοτιοδυτική Ρωσία.Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και ο νεαρός άνδρας που επιτέθηκε συνελήφθη. Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς γιατί το έκανε, απάντησε πως «είχε διαβάσει το βιβλίο και είχε δει τη σειρά Game of Thrones και του δημιουργήθηκε το πάθος να δει έναν άνθρωπο να πεθαίνει».«Άρχισα να τρέχω στους διαδρόμους και κατάφερα να βγω έξω από το μαγαζί», δήλωσε η μία Βερόνικα, που αποτέλεσε το πρώτο θύμα του Ρώσου. Όπως έγινε γνωστό, ΄το άτομο που συνελήφθη ήταν 16 ετών και ονομαζόταν Ιγκόρ Κ.Ένας φίλος του που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε πως «πριν τρία χρόνια ξεκίνησε να βλέπει και να διαβάζει το Game of Thrones και από τότε έγινε φανατικός. Όλα άλλαξαν για εκείνον...».protothema