Η μανία με τη σειρά Game of Thrones και τα βιβλία του συγγραφέα George R.R. Martin δεν γνωρίζει όρια και γιατί άλλωστε, αφού πρόκειται για ό,τι καλύτερο έχουμε δει και διαβάσει τα τελευταία χρόνια -ναι, είμαστε και εμείς μεγάλοι fans! Τελευταίο στη μακρά λίστα το θεματικό pop-up στο Εδιμβούργο.Η ομάδα “The Pop-Up Geeks”, που ανοίγει θεματικά pop-up bars στο Εδιμβούργο και βρίσκεται πίσω από το συγκεκριμένο project, μας μεταφέρει για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο στο Westeros, με έναν χώρο διακοσμημένο με μεσαιωνικά στοιχεία και ένα ξεχωριστό μενού με ποτά και φαγητά εμπνευσμένα από το Game of Thrones.Μέσα στον χώρο με τους πέτρινους τοίχους, τα ξύλινα τραπέζια, τις γούνες, τα ξίφη, τις ασπίδες και τα οικόσημα, οι επισκέπτες απολαμβάνουν το ποτό τους σε κοκάλινα κύπελλα όμοια με αυτά που βλέπουμε και στην σειρά, υπό τους ήχους κέλτικης μουσικής (σαν να βρίσκεσαι σε κάποιο μεσαιωνικό καπηλειό ένα πράγμα).Όσο για το τι δοκιμάζουν οι επισκέπτες του Game of Thrones bar, στα ποτά υπάρχουν cocktails με ονόματα όπως Myrish fire wine με λευκό κρασί, καυτερή πιπεριά, τομάτα και τσίλι και Mountain vodka εμπνευσμένη από το διάσημο “Βουνό”, ενώ για φαγητό επιλέγουν ανάμεσα σε πίτες των Frey, χοιρομέρι και φυσικά τις γλυκές τάρτες λεμονιού που αγαπά η Sansa Stark.Αν οργανώνετε ταξίδι στο Εδιμβούργο μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου, μην παραλείψετε μια επίσκεψη στο συγκεκριμένο pop-up bar για μια γερή δόση Westeros που θα σας κρατήσει μέχρι να αρχίσει ο νέος κύκλος! Κι αν πάλι δεν προβλέπεται, σας έχουμε cocktails αλά Game of Thrones που μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι.olivemagazine.gr