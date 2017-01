Πριν λίγες μέρες ακούστηκε πως ο Ant1 σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επαναφέρει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες τη ¨Στιγμή της Αλήθειας¨,που παρουσίασε με επιτυχία η Ευγενία Μανωλίδου τη σεζόν 2008-2009.Το tvnea.com επικοινώνησε με στέλεχος του Ant1,το οποίο μας διέψευσε κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη είδηση.Δεν υπάρχει στα σχέδια του καναλιού η ¨Στιγμή της Αλήθειας¨.Αντίθετα,μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν οριστικοποιηθεί η επιστροφή του ¨So you think you can dance¨ για τις αρχές Μαρτίου και ο 4ος κύκλος του ¨Your face sounds familiar¨ μετά το τέλος του ¨Rising Star¨