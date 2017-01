Το τραγικό ναυάγιο του Τιτανικού πιθανώς να προκλήθηκε από μία φωτιά που ξέσπασε στο λεβητοστάσιο του υπερωκεάνιου κι όχι μετά από σύγκρουση με ένα παγόβουνο, όπως πιστεύεται μέχρι σήμερα.Το ναυάγιο του Τιτανικού σημειώθηκε στις 15 Απριλίου του 1912 στο Βόρειο Ατλαντικό κατά τη διάρκεια του παρθενικού του ταξιδιού από το Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη και έκτοτε οι ιστορικοί εκτιμούν ότι προκλήθηκε αποκλειστικά και μόνο μετά από τη σύγκρουση του κρουαζιερόπλοιου με ένα παγόβουνο.Ωστόσο ο δημοσιογράφος Senan Molony, ο οποίος διερευνά τις συνθήκες του ναυαγίου εδώ και τριάντα χρόνια, πιστεύει ότι μία πυρκαγιά στο λεβητοστάσιο προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο πλοίο, το οποίο αργότερα προσέκρουσε σε ένα παγόβουνο.O Molony, υποστηρίζει στο ντοκιμαντέρ: «Tιτανικός: Tα νέα στοιχεία» (Titanic: The New Evidence), ότι η φωτιά μαινόταν στο πλοίο από τότε που εκείνο απέπλευσε από το ναυπηγείο του Μπέλφαστ, γεγονός που σημαίνει ότι αν κάτι τέτοιο αληθεύει οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για εγκληματική αμέλεια.Ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι οι θερμοκρασίες του πλοίου που έφταναν τους 1000 βαθμούς Κελσίου οδήγησαν στην αποδυνάμωση της γάστρας του πλοίου και στην συνεπακόλουθη σύγκρουση με το παγόβουνο, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει - σύμφωνα με τα λεγόμενά του - και το πώς ένα μικρό χτύπημα οδήγησε στην απόλυτη καταστροφή του τεράστιου πλοίου.Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν το πλοίο το οποίο μετέφερε 2.224 άτομα (επιβάτες και πλήρωμα), βυθίστηκε υπό την εντολή του καπετάνιου Edward Smith.Mιλώντας στους The Times ο κ. Μοlony είπε: «Η επίσημη έρευνα που διεξήχθη για τον Τιτανικό χαρακτήρισε το ναυάγιο ως "πράξη του Θεού"».Το ντοκιμαντέρ προβάλλει εικόνες που δείχνουν σκούρα σημάδια στη δεξιά πλευρά του πλοίου, γεγονός που σύμφωνα με τον δημοσιογράφο αποδεικνύει ότι υπήρξε πυρκαγιά στο εσωτερικό του.cnn.gr