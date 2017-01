Πηγή:Real Life

H Eurovision μπαίνει στη μέση και ανατρέπει τα σχέδια του Ant1 για την κριτική επιτροπή του σόου ¨So you think you can dance¨.Ο Φωκάς Ευαγγελίνος,βασικό μέλος της ελληνικής αποστολής για το διαγωνισμο της Eurovision και υπεύθυνος για το σκηνικό μέρος της ελληνικής συμμετοχής,θα λείψει τρεις εβδομάδες στο Κίεβο,μαζί με τη Demy,στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εμφάνιση στον ημιτελικό,τον Μάιο.Παρότι οι ιθύνοντες του Ant1 επιθυμούσαν να έχουν το γνωστό χορογράφο στην επιτροπή του ¨So you think you can dance¨,κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο και έτσι ο Φωκάς Ευαγγελινός βγήκε από το κάδρο προτού καν μπει σε αυτό.