Πάρα πολλά γράφονται και ακούγονται αυτές τις ημέρες σχετιά με προγράμματα που συζητιούνται στον Ant1 για να δούμε στο δεύτερο μισό της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.Τέτοια είναι η "Φάρμα" με το Γρηγόρη Αρναούτογλου,το "Dancing with the stars",μία νέα μουσική εκπομπή του Αντώνη Ρέμου αλά "Στην υγειά μας ρε παιδιά",το "Your face sounds familiar" και το "So you think you can dance".Αυτά είναι όσα ακουστεί στα sites,εκπομπές,εφημερίδες και περιοδικά.Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tvnea.com όλα αυτά πράγματι έχουν συζητηθεί,αλλά ακριβής εικόνα για το τι θα παίξει ακριβώς από την Άνοιξη οι Αντεννικοί θα έχουν την επόμενη εβδομάδα,τότε δηλαδή που θα παρθούν λογικά και οι τελικές αποφάσεις.Πάντως τρεις νέες δυνατές ψυχαγωγικές ακριβές εκπομπές προσανατολίζεται να βγάλει ο Ant1 στο Β μισό και κατά πάσα πιθανότητες αυτές θα είναι από τις πέντε που προαναφέρθηκαν.