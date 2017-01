Σήμερα αναφέρθηκε από την εκπομπή ¨Φτιάξε Καφέ¨ στο Έψιλον πως το ¨So you think you can dance¨ θα βγει στον αέρα του Ant1 μετά τον τέταρτο κύκλο του ¨Your face sounds familiar¨,δηλαδή από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει!Το αρχικό ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά για πρεμιέρα του χορευτικού σόου αρχές Μαρτίου είναι αυτό που για την ώρα ισχύει στα πλάνα των Αντεννικών.Το στήσιμο θα αρχίσει πολύ σύντομα,διότι σε λιγότερο από δύο μήνες αναμένεται η πρεμιέρα.Τέλος,δεν θεωρείται δεδομένο πως στη θέση της παρουσιάστριας θα δούμε και τη Δούκισσα Νομικού.Είναι και η Ζέτα πια στο κανάλι και στο δεύτερο μισό της σεζόν θα είναι ελεύθερη...