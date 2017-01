Τη σειρά «On becoming a god in Central Florida», με πρωταγωνίστρια την 34χρονη Αμερικανίδα ηθοποιό Kirsten Dunst και σκηνοθέτη τον Γιώργο Λάνθιμο, ετοιμάζει το τηλεοπτικό δίκτυο AMC.Η σειρά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Deadline, βασίζεται σε σενάριο των Robert Funke και Matt Lutsky, το οποίο αφηγείται τις προσπάθειες μιας γυναίκας να κατακτήσει το «αμερικανικό όνειρο», στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Πρόκειται για ένα σκοτεινό και ταυτόχρονα κωμικό σενάριο, το οποίο ταιριάζει στη φιλμογραφία του Γιώργου Λάνθιμου.Μάλιστα, ο Έλληνας σκηνοθέτης αναμένεται να είναι και ανάμεσα στους παραγωγούς της ταινίας, μαζί με την Kirsten Dunst και τον George Clooney, η εταιρεία του οποίου έχει αναλάβει την υλοποίηση του πρότζεκτ.Ο Λάνθιμος έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας «The killing of a sacred deer», σε σενάριο δικό του και του Ευθύμη Φιλίππου, με πρωταγωνιστές τους Nicole Kidman και Colin Farrell.Στην υπόθεση της σειράς «On becoming a god in Central Florida», η χήρα Krystal Gill (Kirsten Dunst) προσπαθεί να αναρριχηθεί στις τάξεις μιας οργάνωσης, που είναι υπεύθυνη για τη δυσχερή οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει.naftemporiki