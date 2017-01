Αυτό το σόου ποια θα το παρουσιάσει; Πονοκέφαλο φαίνεται ότι δημιουργεί στον ΑΝΤ1 όχι μόνο η ημερομηνία της πρεμιέρας του «So you think you can dance» αλλά και το όνομα της παρουσιάστριας.Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο όνομα που έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων ήταν εκείνο της Δούκισσας Νομικού, η οποία έχει πια την εμπειρία χορευτικών παραγωγών λόγω του «Dancing with the Stars». Από την άλλη, οι υπεύθυνοι θέλουν να δώσουν νέα πνοή στην εκπομπή, που επιστρέφει ύστερα από αρκετά χρόνια στην τηλεόραση αλλάζοντας τηλεοπτική στέγη (προβαλλόταν στο Mega), γι' αυτό σκέφτονται τα ενδεχόμενα να δώσουν την παρουσίαση σε κάποιο νέο, άκαυτο πρόσωπο ή να εμπιστευτούν άλλη μια φορά τη Ζέτα Μακρυπούλια,η οποία έχει δώσει τις εξετάσεις της σε σόου και τα έχει πάει περίφημα.Espresso