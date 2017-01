Μεγάλες αποφάσεις φαίνεται πως έχει πάρει ο Ant1 για το δεύτερο μισό της φετινής τηλεοπτικής σεζόν,αφού επιθυμεί να κάνει δυναμική αντεπίθεση στους πίνακες τηλεθεάσης.Σύμφωνα με πληροφορίες της "Real Life",σε υψηλή προτεραιότητα πέφτει στο τραπέζι η ιδέα για να επάνοδο σε καθημερινό ριάλιτι περιπέτειας και το φορμάτ που εξετάζεται η "Φάρμα".Μάλιστα,σε περίπτωση που δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη της παραγωγής,επικρατέστερος για να αναλάβει την παρουσίαση είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου,ο οποίος μετά το τέλος του "Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου" είναι διαθέσιμος για νέο ρόλο,ενώ γνωρίζει καλά το project,αφού παρουσίασε τον πρώτο του κύκλο στο Mega το 2003.Αυτές τις ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές συζητήσεις για τα θέματα της παραγωγής και τις δυνατότητες εξεύρεσης του κατάλληλου χώρου,καθώς στόχος είναι το ριάλιτι να βγει στον αέρα στα τέλη Μαρτίου.Η τελική απόφαση του Ant1 αναμένεται να ληφθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.Βέβαια στα σχέδια του Ant1 είναι να να ενισχύσουν το πρόγραμμα με τουλάχιστον ένα τάλεντ σόου ακόμα,που θα αποτελέσει και διάδοχο του "Rising Star" τον Απρίλιο.Στις συζητήσεις παραμένει πάντα το "Your face sounds familiar" με τη Μαρία Μπεκατώρου,ενώ τις τελευταίες μέρες έχει πέσει στο τραπέζι και το "So you think you can Dance",που βλέπαμε στο Mega πριν περίπου 10 χρόνια με τη Βίκυ Καγιά.Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο Ant1 είναι αν θέλει ένα χορευτικό σόου με αύθαρτους επίδοξους χορευτές ή αν θα γυρίσει στη celebrity εκδοχή των χορευτικών σόου με το "Dancing with the stars".Και τα δύο σενάρια είναι πάνω στο τραπέζι.Το τελικό μείγμα του προγράμματος που θα βγει στον αέρα την άνοιξη δεν έχει "κλειδώσει".Ειλημμένη,ωστόσο,είναι η στρατηγική του Ant1,που εκφράστηκε και από επίσημα χείλη στο Χριστουγεννιάτικο πάρτυ του Ant1,να βγουν στον αέρα δύο ή τρία μεγάλα σόου.