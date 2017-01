Τον γνωρίσαμε μέσα από το «X Factor» και η αλήθεια είναι πως δεν εντυπωσίασε μόνο με τις φωνητικές και χορευτικές του ικανότητες αλλά και με την εμφάνιση του αφού εκτός από ταλαντούχος είναι και πολύ γοητευτικός!Ο λόγος για τον Ιαν Στρατή, ο οποίος λίγες ώρες πριν το 2016 μας αποχαιρετήσει μας έκανε την έκπληξη που ομολογουμένως «άναψε φωτιές» στις θαυμάστριες του. Τι έκανε;Πόσταρε μια φωτογραφία της κοπέλας του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Insagram μια προκάλεσε πανικό. Πρόκειται για την όμορφη και πολύ γνωστή fashion blogger, Τζο Λαβρανού, με την οποία διατηρεί σχέση.Ο ίδιος μάλιστα κάτω από τη φωτογραφία, σχολίασε: «My baby dont care For clothes, my baby dont care For shows, my baby Just cares For me. Έπρεπε», στίχοι της Nina Simone και το σχόλιο «έπρεπε» μάλλον πάει στο γεγονός ότι έπρεπε επιτέλους να μας συστήσει τη γυναίκα που είναι στη ζωή του.Αυτό βέβαια δεν άρεσε καθόλου σε κάποιες από τις θαυμάστριες του αφού τα σχόλια κάτω από το ποστ του έπεσαν «βροχή».Δείτε τη φωτογραφία.gossip-tv.gr