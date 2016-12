Κάπως έτσι γράφεται το τέλος για ένα σταρ που μεσουράνησε αρχικά ως αστέρας της ποπ στη δεκαετία του 80 του 90. Ο χαμογελαστός έφηβος-ποπ είδωλο με τα ανάλαφρα σινγκλς όπως το "Wake Me Up Πριν You Go-Go" με τους Wham, αλλάζει μέσα στο χρόνο για να γίνει ένα σύμβολο του σεξ με το άλμπουμ του 1987 "Faith". Ο Μάικλ ένιωθε άβολα μέσα στα στερεότυπα του ανάλαφρου τραγουδιστή μιας δεκαετίας που επιζητούσε αμείλικτα ποπ είδωλα, έτσι στράφηκε στο να κάνει πιο ώριμες δηλώσεις με τα τραγούδια του, αν και ποτέ δεν εγκατέλειψε μια βασική θεματική του, να μιλά για την αγάπη και την επιθυμία. Η μουσική του κινήθηκε από διάσημες μπαλάντες όπως τα “Careless Whisper” και “Father Figure,” μέχρι τα χορευτικά του κομμάτια όπως τα “Freedom ’90” και “I Want Your Sex.”

Λίγο πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ του “Listen Without Prejudice Vol. 1”, το 1990, η τότε CBS ενημέρωνε τα παραρτήματά της παγκοσμίως ότι το υλικό του Τζορτζ Μάικλ ήταν κάπως διαφορετικό, καθόλου χορευτικό, ένα υλικό πιο σκοτεινό και περίεργο. Ο ίδιος ήταν ο παραγωγός του άλμπουμ όπως και των επόμενων της καριέρας του και είχε αρνηθεί να πάρει μέρος στα προωθητικά βίντεο κλιπς.

Το πρώτο σινγκλ βγήκε τον Αύγουστο του 1990, το "Praying for Time" ένα αντι-Τζορτζ Μάικλ βίντεο κλιπ χωρίς τον ίδιο. Η μουσική του ένα κράμα καινούργιας και παλιάς R&B και η μελωδική ιδιαίτερη φωνή του έκαναν το άλμπουμ να φτάσει στα 8 εκ. πωλήσεις. Αυτό το άλμπουμ ήταν και η αιτία να μπει σε μια μακρά δικαστική διαμάχη με την CBS (SONY), που τον φίμωσε για έξι χρόνια. To 1988 o Μάικλ κερδίζει το Grammy για το ντουέτο με την Αρίθα Φράνκλιν “I Knew You Were Waiting (for Me),” και το “Faith” κερδίζει το βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς. Στη Βρετανία, η Ακαδημία του ραδιοφώνου δηλώνει ότι είναι ο πιο πολυπαιγμένος τραγουδιστής στο βρετανικό ραδιόφωνο από το 1984 έως το 2004.

Το 1998 ο Τζορτζ Μάικλ συλλαμβάνεται για άσεμνη συμπεριφορά σε ανδρικές τουαλέτες στο Μπέβερλι Χιλς. Ομολογεί δημοσίως ότι είναι γκέι. Υπερασπίζεται από τότε και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και παίρνει ενεργά ρόλο στον αγώνα για την πρόληψη του AIDS. Ο ίδιος σε συνεντεύξεις του λέει ότι το να κρύβει τη σεξουαλική του ταυτότητα τον έκανε να νιώθει άβολα, δόλια. Τα επόμενα χρόνια περιέγραψε τη μάχη του με τα ναρκωτικά και με την κατάθλιψη που παρ΄ολίγον να διαλύσουν την καριέρα του.

Τη δεκαετία του 2000 η παραγωγή τραγουδιών του επιβραδύνθηκε. Το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του κυκλοφόρησε το 2004, με τίτλο“Patience”. Ενθάρυνε τους ακροατές να ενισχύσουν την φιλανθρωπία και έβγαλε μερικά μεμονωμένα σινγκλς που μπορούσα να κατεβάζουν έλεύθερα στο διαδίκτυο. Το 2006 έκανε μια παγκόσμια περιοδεία γεμίζοντας στάδια και γήπεδα σε ολόκληρο τον κόσμο.



Ο Τζορτζ Μάικλ ποτέ δεν ήθελε να είναι ένας ακόμα ποπ σταρ

Ο Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου γεννήθηκε στο Ανατολικό Finchley, στο Λονδίνο, στις 25 Ιουνίου 1963. Ήταν γιος ενός Κύπριου εστιάτορα και μια αγγλίδας χορεύτριας. Η παιδική του ηλικία κύλησε μοναχικά με τους γονείς του να εργάζονται συνεχώς για να βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση του σπιτιού τους. Το σπίτι μου δεν είναι ακριβώς σαν «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» έλεγε αργότερα. Όταν μετακόμισαν οικογενειακώς στο Hertfordshire, συναντήθηκε έφηβος πια, με τον Andrew Ridgeley, συμμαθητή του στο τοπικό σχολείο. Το 1981 έκαναν το συγκρότημα Wham! Μετά από κάποιες αποτυχημένες απόπειρες σκαρφάλωσαν στο νούμερο 3 των τσαρτς με το Young Guns (Go For It). Οι Wham! διέγραψαν έναν επιτυχημένο κύκλο και ο Τζορτζ Μάικλ αποφάσισε να κάνει σόλο καριέρα.

Διαλύθηκαν το 1986, λίγο αργότερα ηχογραφεί το επιτυχημένο ντουέτο του με την Αρίθα Φράνκλιν. Όταν ηχογράφησε το 1987 το Faith, το πρώτο σινγκλ «I want your sex”, προκάλεσε διαμάχη κυρίως στις ΗΠΑ, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς που αρνήθηκαν να το παίξουν λόγω της λέξης σεξ στον τίτλο. Άλλοι το έπαιξαν αντικαθιστώντας τη λέξη σεξ με την λέξη αγάπη. Σε κάθε περίπτωση, και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού έφτασε στη θέση 3 των τσαρτς και πούλησε περισσότερα από 25 εκατομμύρια αντίτυπα.

Η κατάθλιψη άρχισε το 1988 στην παγκόσμια περιοδεία του. Η αποθέωσή του ως ποπ σταρ, τον έκανε αρνητικό. Δεν ήθελε να είναι ποπ σταρ, δεν ήθελε να προωθήσει με τον ίδιο τρόπο το επόμενο άλμπουμ του. Η δουλειά του από τότε στόχευε σε ένα πιο ενήλικο κοινό. Το 1991 γνωρίζει τον Anselmo Feleppa, τον άνθρωπο που θα γινόταν ο σύντροφός του αν και ο Μάικλ δεν είχε δηλώσει δημοσίως ότι ήταν ομοφυλόφιλος. Η σχέση τους ήταν βραχύβια, ο Feleppa πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία το 1993. Στη μνήμη του κυκλοφορεί το Jesus to a Child. Πήγε κατευθείαν στο Νο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Νοέμβριο του 1994, ο Michael κυκλοφόρησε το single, ο Ιησούς σε ένα παιδί, ένα αφιέρωμα στον νεκρό εραστή του, Feleppa. Πήγε κατευθείαν στο Νο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η δουλειά του, σκοτεινή και πολλές φορές μελαγχολική, περιείχε μια σειρά από αναφορές στη σεξουαλικότητά του. Η ίδια η αλλαγή στην εικόνα του το σηματοδοτούσε εξίσου. Το στιλ με το κοντοκουρεμένο μαλλί και τα δερμάτινα ήταν η άλλη εικόνα. Αυτή η αλλαγή του κόστισε σε πωλήσεις στις ΗΠΑ που τον ήθελαν ακόμα με την εικόνα του ποπ σταρ. Αλλά με το Faithψηφίστηκε καλύτερος Βρετανός άντρας τραγουδιστής στα Brit Awards.

Ο θάνατος της μητέρας του εκείνη την εποχή τον ρίχνει ξανά σε κατάθλιψη και όπως είχε δηλώσει είχε σκεφτεί ακόμα και την αυτοκτονία. Τον στήριξε και τον απέτρεψε ο νέος του συνεργάτης Kenny Goss. Τη σχέση τους επιβεβαίωσε δημόσια μετά το περιστατικό στις τουαλέτες του Μπέβερλι Χιλς και τη καταδίκη του για ασελγή συμπεριφορά σε 80 ώρες κοινωνικής εργασίας. Στα τέλη του περασμένου αιώνα, το 1999 ηχογραφεί το«Songs from the Last Century», ενώ το «Patience», το 2004 θεωρήθηκε ως η «επιστροφή του». Το 2006 ήταν ο πρώτος που τραγούδησε στο ανακαινισμένο Wembley Stadium, για τα 15 χρόνια της σόλο καριέρας του.

Η ιδιωτική του ζωή συνεχίζει να απασχολεί τις εφημερίδες. Τον Φεβρουάριο του 2006 συλλαμβάνεται για κατοχή ναρκωτικών ενώ τον ίδιο χρόνο δημοσιεύματα ισχυρίζονται ότι είχε σεξουαλική δραστηριότητα στο Hampstead Heath του Λονδίνου. Ο Μάικλ παραδέχτηκε ότι συχνά έβγαινε αναζητώντας αυτό που αποκάλεσε «ανώδυνο σεξ». Τον Αύγουστο του 2010 καταδικάστηκε σε φυλάκιση οκτώ εβδομάδων αφού ομολόγησε την ενοχή του για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.Αφέθηκε ελεύθερος αφού εξέτισε το ήμισυ της ποινής του. Λίγο πριν τη συναυλία του στην Πράγα το 2011 ανακοίνωσε τον χωρισμό του από τον σύντροφό του Kenny Goss. Αιτία ήταν ο εθισμός του συντρόφου του στο αλκοόλ και η δική του μάχη με τα ναρκωτικά.

Ο Τζορτζ Μάικλ είναι ένας από τους σταρς του παγκόσμιου στερεώματος που ομολόγησε όσο κανένας άλλος τη δυσκολία του να νιώσει άνετα μέσα σε αυτό το ρόλο. Κάποτε είπε ότι δεν ήταν αυτός τον οποίον επευφημούσαν οι χιλιάδες έξαλλοι θεατές στις συναυλίες αλλά ένα alter-ego, που ανέβαινε στη σκηνή για να κάνει τη δουλειά του. Είναι όμως και από τους λίγους που αγωνίστηκε σοβαρά και με συνέπεια, υπέστη όλες τις επιπτώσεις της επιλογής του, ενώ έδινε μάχες με την κατάθλιψη, τη σεξουαλικότητά του και τα ναρκωτικά, προκειμένου να αλλάξει την εικόνα του σε αυτή που πίστευε για τον εαυτό του.

Τα κατάφερε και σήμερα δε θα τον θυμάται κανένας σαν το αγόρι των Wham!, αλλά σαν έναν από τους πιο διαχρονικούς μουσικούς και τραγουδιστές της γενιάς του 80.