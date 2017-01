Γιώργο Χατζηπαύλου,

Ένας άνθρωπος παίρνει επάνω του μια ολόκληρη παράσταση πάνω σε εναλλασσόμενο κείμενο...

Έχετε σκεφτεί να συμμετάσχετε σε μια παράσταση κλασική;

Γιατί λέτε ότι δεν είστε ηθοποιός;

Πώς γίνεται κάποιος stand-up comedian;

Ασχολείται με το stand- up comedy ,ενώ έχει συμμετάσχει και σε κωμικά σίριαλ,όπως ήταν τατου ALPHA. Ο λόγος για τονπου σε συνέντευξή του μιλά για το stand-up comedy, εξηγεί γιατί δεν θεωρεί τον εαυτό του ηθοποιό κι αναφέρεται στο πώς γίνεται κανείς stand- up comedian...''Το κείμενο είναι συγκεκριμένο και δεν παρεκκλίνει απ' αυτό που έχει γραφτεί. Η κωμωδία έχει τέτοια οικονομία λόγου, που μπορείς να προσθέσεις ένακαι να φέρεις περισσότερο γέλιο ή καθόλου.Ίσως το μόνο ιδιαίτερο που θα έβρισκα, αν και για εμάς που εξασκούμε αυτό το είδος παράστασης είναι συνηθισμένο, είναι ότι γράφεις το κείμενο, το παρουσιάζεις ο ίδιος,κατά συνέπεια το σκηνοθετείς''.''Όχι,γιατί δεν είμαι ηθοποιός,οπότε δεν είχα κάποια τέτοια αναζήτηση σε προσωπικό επίπεδο.Μου έχουν γίνει προτάσεις κατά καιρούς .Τρεις φορές μου έχουν προτείνει.Μάλιστα,η μια ήταν μια παράσταση φίλου μου που την είχα δει πολλές φορές,αλλά, όχι, δεν είχα ποτέ κάποια τέτοια φιλοδοξία.Νομίζω ότι καθένας πρέπει να μένει σε αυτό το οποίο ξέρει να κάνει και είναι αποτελεσματικός''.''Γιατί δεν είμαι.Είμαι κωμικός.Στις αγγλοσαξονικές χώρες ,όταν κάποιος λέει ότι είναι κωμικός,καταλαβαίνουν ότι κάνει stand- up comedy. Βέβαια, οι όροι δεν μεταφράζονται ακριβώς και κάθε χώρα έχει τη δική της κουλτούρα και παράδοση. Ο κωμικός μπορεί να δουλέψει σαν ηθοποιός, ένας ηθοποιός δεν μπορεί να δουλέψει σαν stand-up κωμικός. Φυσικά ,οι πάντες μπορούν να κάνουν τα πάντα,δεν αποκλείεται και να γίνει.Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο.Ένας ηθοποιός μπορεί να κάνει stand-up comedy αν δουλέψει πάνω στο αντικείμενο, και ,φυσικά, να ξεκινήσει με 5λεπτα και 10λεπτα, όπως αρχίζουν όλοι στο είδος''.''Για τη μεθοδολογία, θα έλεγα να βλέπει παραστάσεις ελληνικές και σίγουρα να γράφει, να θέλει να μάθει να γράφει αστεία.Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να ξέρεις να σκέφτεσαι προς αυτή την κατεύθυνση''.Στη Βίκυ Διαμάντη- Mytv