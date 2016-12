για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα ,απόψε, Παρασκευή,

22.00

Οκτώ παιδιά μάς βάζουν σε γιορτινό κλίμα:

Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθούν για τους σκοπούς του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το «Junior Music Stars» έρχεται για να ζεστάνει τις καρδιές μας κάθε Παρασκευή βράδυ στις 10.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Τα μικρά αστέρια παίρνουν θέση πάνω στη σκηνή του «Junior Music Stars»23 Δεκεμβρίου, στις, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Το επεισόδιο ξεκινά γιορτινά, με ένα χριστουγεννιάτικο medley.η Άντρεα τραγουδά "Χριστούγεννα Πρωτούγεννα", η Αλεξάνδρα "Οι καμπάνες χτυπούν", ο Χριστόφορος "White Christmas" και η Αγγελική ""All I want for Christmas". Σε όλα τα τραγούδια παίζουν οι: Περικλής (κιθάρα), Σωκράτης (πιάνο), Παναγιώτης (ντραμς).Τα τραγούδια περιέχονται στο CD «Christmas Junior Music Stars», που ήδη κυκλοφορεί στα καταστήματα και ψηφιακά.».Ο Γιώργος Θεοφάνους μαζί με τους δασκάλους: Ευγενία Μανωλίδου, Ευρυδίκη, Γιάννη Βαρδή και Νίκο Βουρλιώτη ενθουσιάζονται με τα μικρά ταλέντα. Αυτή την εβδομάδα τα παιδιά επιλέγουν ανάμεσα σε No1 Hits και τραγούδια, που έχουν να κάνουν με θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση.Αναλυτικά τα τραγούδια :1. Χριστόφορος (τραγούδι) "Παιδί γενναίο"2. Περικλής (κιθάρα) "Μισιρλού"3. Ζένια (τραγούδι) "I have a dream"4. Σωκράτης (πιάνο) "Pirates of the Caribbean"5. Δημήτρης (κλαρίνο) "Ψίθυροι καρδιάς"6. Αλεξάνδρα (τραγούδι) "All that jazz"7. Παναγιώτης (ντραμς) "Are you gonna go my way"8. Χριστίνα (τραγούδι) "Νιώθω ενοχές"Τα παιδιά παρουσιάζουν Νο1 HITS και τραγούδια, που αγαπήθηκαν από τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση.Στο backstage μαζί με την οικογένεια των παιδιών είναι πάντα η γλυκειά, Αντωνία Καλλιμούκου.Η βραδιά κλείνει με το ντουέτο του Σπύρου (κανονάκι) και του Γιώργου (τραγούδι και λαούτο) "Ήτανε μια φορά".