-Αυτή την στιγμή που μιλάμε το show σου με την Πάολα και την Τάμτα στο «Κέντρο Αθηνών» είναι εκτός από talk of the town και μια μεγάλη εμπορική επιτυχία. Με τι κριτήρια σχεδιάζεις τις εμφανίσεις σου; Τελικά υπάρχει μια μυστική φόρμουλα για να είσαι sold out;