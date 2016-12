Με τις πιο μαγικές γιορτές του χρόνου να βρίσκονται προ των πυλών, ο ΑΝΤ1 μας προσκαλεί σε ένα τηλεοπτικό ταξίδι γεμάτο νοσταλγία, γέλιο, συγκίνηση και όμορφες εικόνες.

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου

13:45 ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ~ALL I WANT FOR CHRISTMAS~

Κωμωδία αμερικανικής παραγωγής του 1991 – Διάρκεια: 85’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρόμπερτ Λίμπερμαν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Χάρλεϊ Τζέιν Κόζακ, Ίθαν Ράνταλ,, Λορίν Μπακόλ , Λέσλι Νίλσεν

ΥΠΟΘEΣΗ: Η γιορτή των Χριστουγέννων πλησιάζει και ο έφηβος Εθαν, μαζί με τη μικρότερη αδελφή του, Χέιλι, φτιάχνουν τη λίστα με τα δώρα που θέλουν να τους φέρει ο Άγιος Βασίλης. Όσα παιχνίδια όμως κι αν ζητήσουν, δεν μπορούν να έχουν αυτό που επιθυμούν με όλη τους την καρδία. Κι αυτό είναι ένα “θαύμα”, το όποιο θα φέρει κοντά τους χωρισμένους γονείς τους, για να ζήσουν όλοι μαζί σαν μια αγαπημένη οικογένεια…

22:15 ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ~SURVIVING CHRISTMAS~

Kωμωδία αμερικάνικης παραγωγής 2004 – Διάρκεια: 82’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάικ Μίτσελ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπεν Άφλεκ, Τζέιμς Γκαντολφίνι, Κριστίνα Άπλγκεϊτ

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Ντρου Λάθαμ είναι ένας επιτυχημένος επαγγελματίας, που λίγο πριν τον ερχομό των γιορτών, χωρίζει με την κοπέλα του. Μόνος πλέον, ψάχνει να βρει πού και πώς θα περάσει τις γιορτές. Θυμάται τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του και αποφασίζει να επισκεφτεί το πατρικό του σπίτι, όπου φτάνοντας εκεί διαπιστώνει πως μένει μια άλλη οικογένεια με δύο παιδιά. Ο Ντρου δεν θα διστάσει να προσφέρει ένα γενναιόδωρο χρηματικό ποσό προκειμένου να τον δεχτούν σπίτι τους για να γιορτάσουν όλοι μαζί και να προσποιηθούν πως είναι μια χαρούμενη οικογένεια.

24:00 TEATRO MUSIC HALL: ΠΑΟΛΑ – ΑΡΓΥΡΟΣ – ΦΟΥΡΕΪΡΑ

Μουσικό πρόγραμμα, παραγωγής 2016

Απόψε θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα από τα πιο δυναμικά σχήματα του περασμένου χειμώνα, που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Η Πάολα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Ελένη Φουρέϊρα τραγούδησαν και ξεσήκωσαν το κοινό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους …

Απολαύστε μία βραδιά με το μεγαλύτερο μουσικό σχήμα της χρονιάς !!!

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου

13:45 ΠΑΡΤΥ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ ~SCROOGED~

Κωμωδία αμερικανικής παραγωγής 1988 – Διάρκεια: 91’

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Ρίτσαρντ Ντόνερ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπιλ Mάρεϊ, Κάρεν Άλεν

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Φρανκ Κρος είναι παραγωγός της τηλεόρασης. Αδίστακτος, κακιασμένος και με ‘φουσκωμένο’ εγώ, ποδοπατεί τους πάντες και τα πάντα προκειμένου να κάνει την δουλειά του και να έχει την ησυχία του. Φυσικά, το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν τον αγγίζει και τα Χριστούγεννα είναι γι’ αυτόν άλλη μια βαρετή υπόθεση. Ώσπου την παραμονή της μεγάλης γιορτής, τρία φαντάσματα αποφασίζουν να τον επισκεφτούν και να ξυπνήσουν από το λήθαργο τα αγνά συναισθήματα που ο Φρανκ αποφάσισε να κρύψει βαθιά μέσα του…

20:00 ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ ~HOW TO TRAIN YOUR DRAGON~

Ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικάνικης παραγωγής 2010 – Διάρκεια: 85’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντιν ΝτεΜπλουά, Κρις Σάντερς

***Η ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ***

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Ψάρης είναι ένας νεαρός Βίκινγκ, που μένει στο νησί Μπερκ στο οποίο η καθημερινή πάλη με τους δράκους είναι τρόπος ζωής. Ο χαρακτήρας, όμως, του Ψάρη δεν ταιριάζει ούτε με τη φιλοσοφία της φυλής του, ούτε και με αυτήν του αρχηγού της που είναι κι ο πατέρας του. Όταν, ο Ψάρης και οι υπόλοιποι έφηβοι ξεκινούν την Εκπαίδευση στους Δράκους, εκείνος συνειδητοποιεί πως αυτή είναι η μοναδική του ευκαιρία για να πείσει ότι είναι ατρόμητος πολεμιστής και εξολοθρευτής ιπτάμενων τεράτων. Γνωρίζοντας όμως έναν τραυματισμένο δράκο που τελικά γίνεται και φίλος του, όλος ο κόσμος του Ψάρη ανατρέπεται. Έτσι, από εκεί που ήλπιζε να αποδείξει τη δύναμή του σε όλους, πλέον αναλαμβάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο και δυσκολότερο: να αλλάξει το μέλλον και τον τρόπο σκέψης ολόκληρης της φυλής του απέναντι στους δράκους!

22:00 HUGO

Ταινία φαντασίας αμερικάνικης παραγωγής 2011 – Διάρκεια:121’

***Ά ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ***

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάρτιν Σκορτσέζε

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζουντ Λο, Άσα Μπάτερφιλντ, Κλόι Γκρέις Μόρετζ, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Σάσα Μπαρόν Κοέν, Ρέι Γουίνστοουν, Κρίστοφερ Λι, Ματιέ Αμαλρίκ, Έμιλι Μόρτιμερ, Μάικλ Στούλμπαργκ

Είναι ο φόρος τιμής του Σκορτσέζε στον βωβό κινηματογράφο, στις ρίζες της 7ης Τέχνης και στον Γάλλο πρωτοπόρο Μελιές. Ο Σκορτσέζε σκηνοθετεί ένα σουρεαλιστικό παραμύθι, εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα. Αποτελεί την πρώτη ταινία του Σκορσέζε γυρισμένη σε 3D, η οποία βραβεύτηκε με «Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας» και έλαβε 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ μεταξύ των οποίων: «Καλύτερης Ταινίας» και «Σκηνοθεσίας» και πέντε στις τεχνικές κατηγορίες.

ΥΠΟΘΕΣΗ: Παρίσι, δεκαετία του 1930. Ένα 12χρονο ορφανό αγόρι, ο Χιούγκο Καμπρέ, κατοικεί στις εσωτερικές στοές του σιδηροδρομικού σταθμού στο κέντρο της πόλης, φροντίζοντας τα ρολόγια του πολυσύχναστου σταθμού και ζει κλέβοντας από τους πάγκους των καταστημάτων που υπάρχουν στον σταθμό. Η ζωή του είναι συνυφασμένη με ένα εκκεντρικό κορίτσι που λατρεύει τα βιβλία και τις περιπέτειες κι έναν πικρόχολο γέρο, ιδιοκτήτη ενός μικρού καταστήματος παιχνιδιών στο σταθμό. Το μυστικό ενδιαφέρον του, όμως είναι στραμμένο σε ένα μυστηριώδες ανθρωπόμορφο μηχάνημα που έχει μία υποδοχή για κλειδί σε σχήμα καρδιάς, το οποίο αποτελεί και το μόνο πράγμα που του έχει απομείνει και τον συνδέει με τοn νεκρό πατέρα του. Ο Χιούγκο ψάχνει τη μυστική συνταγή που θα αναστήσει το μηχάνημα αποκαλύπτοντας έτσι το μυστικό του πατέρα του του…

01:00 ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ – ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

Μουσικό πρόγραμμα

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου

20:00 ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ~SHREK FOREVER AFTER: THE FINAL CHAPTER~

Ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικάνικης παραγωγής 2010 – Διάρκεια: 79’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάικ Μίτσελ

***Η ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ***

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Σρεκ είναι πλέον ένας υποδειγματικός και αγαπητός οικογενειάρχη, που όμως έχει αρχίσει να βαριέται τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Έτσι, νοσταλγεί τις εποχές που δεν είχε τίποτα άλλο παρά μόνο το βάλτο του και τον τρόμο στα βλέμματα όσων των αντίκριζαν. Με αυτές τις σκέψεις χωρίς να το καταλάβει, κάνει μια συμφωνία με τον απατεώνα Ραμπελστίλσκιν που τον εξαπατά και με μάγια τον μεταφέρει σε μια άλλη εκδοχή του βασιλείου του Πέρα Πέρα. Σε αυτήν, ο Ραμπελστίλσκιν είναι βασιλιάς, τα τέρατα είναι υπό διωγμό, ενώ ακόμα και η αγάπη της ζωής του, η Φιόνα, δεν τον αναγνωρίζει. Ο Σρεκ έχει 24 ώρες για να λύσει τα μάγια, να ξανακερδίσει τους φίλους του και την πολυαγαπημένη του οικογένεια και να σώσει το βασίλειο από τον σατανικό Ραμπελστίλσκιν και τις πανούργες μάγισσές του!

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου

22.15 LAST HOLIDAY

Κωμωδία αμερικάνικης παραγωγής 2006 – Διάρκεια: 102’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γουέιν Γουάνγκ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Κουίν Λατίφα, Ελ Κουλ Τζέι, Τίμοθι Χάτον, Ζεράρ Ντεπαρντιέ

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η συνεσταλμένη πωλήτρια Τζόρτζια Μπιρντ από την Νέα Ορλεάνη, πιστεύοντας πως έχει λιγότερο από έναν μήνα ζωής, αποφασίζει να το ρίξει επιτέλους έξω και να διασκεδάσει όσο μπορεί περισσότερο. Έτσι, ξεκινά ονειρεμένες διακοπές ζώντας την κάθε μέρα που ξημερώνει σαν να είναι η τελευταία της. Απίστευτες κωμικές περιπέτειες και ξεκαρδιστικές παρεξηγήσεις προκύπτουν, όταν η Τζόρτζια αναστατώνει ένα πολυτελές ευρωπαϊκό σπα στην προσπάθειά της να αποκτήσει νέα όψη, νέους τρόπους και νέα συμπεριφορά!

00:30 Ο ΝΟΝΟΣ Νο 2 ~GODFATHER II~

Δραματική περιπέτεια, αμερικάvικης παραγωγής 1974 – Διάρκεια: 188’

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ: Φράvσις Φoρvτ Κόπoλα

ΠΑIΖΟΥΝ: Αλ Πατσίvo,Ρόμπερτ Ντιβάλ, Ντάιαv Κίτov, Ρόμπερτ Ντε Νίρo, Τάλια Σάιρ

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Μάικλ Κoρλεόvε, διάδoχoς της εγκληματικής αυτoκρατoρίας τoυ πατέρα τoυ, δεv είvαι πια o ιδεαλιστής vέoς πoυ πoλέμησε με αυτoθυσία στov Β’ Παγκόσμιo Πόλεμo. Αφoύ εξασφαλίζει τη συvεργασία εvός δυvαμικoύ γερoυσιαστή, εκβιάζovτάς τov μ’ έvα σκάvδαλo από τo παρελθόv τoυ, o Μάικλ πηγαίvει στηv Κoύβα για vα αvoίξει έvα πoλυτελές καζίvo σε συvεργασία με τov Εβραίo Μαφιόζo Χάιμαv Ρoθ. Ωστόσo, εvώ εγκαθιδρύει τηv απόλυτη εξoυσία τoυ στον υπόκοσμο, o Μάικλ Κoρλεόvε απoκτά όλo και περισσότερoυς εχθρoύς, εvώ η σχέση τoυ με τηv έγκυo γυvαίκα τoυ, Κέι, περvάει μια σoβαρή κρίση.

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου

13:45 ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΣΠΑΙΝΤΕΡΓΟΥΙΚ ~THE SPIDERWICK CHRONICLES~

Ταινία περιπέτειας και φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2008 – Διάρκεια: 84’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μαρκ Γουότερς

ΠΑΙΖΟΥΝ: Φρέντι Χάιμορ, Μέρι-Λουίζ Πάρκερ, Νικ Νόλτε, Ντέιβιντ Στράθερν

ΥΠΟΘΕΣΗ: Η οικογένεια Γκρέις αφήνει τη Νέα Υόρκη για να εγκατασταθεί σε μια έπαυλη στην εξοχή. Σύντομα θ’ ανακαλύψουν ότι η ζωή εκεί δεν είναι τόσο γαλήνια όσο φαίνεται. Διάφορα ανεξήγητα περιστατικά αρχίζουν να συμβαίνουν και τα δύο παιδιά της οικογένειας αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν το μυστήριο. Έτσι ανακαλύπτουν ένα μυστηριώδες βιβλίο που τους οδηγεί σε έναν αθέατο κόσμο γεμάτο παράξενα πλάσματα…

20:00 ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 2 ~MADAGASCAR 02: ESCAPE 2 AFRICA~

Ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικάνικης παραγωγής 2008 – Διάρκεια: 76’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Έρικ Ντάρνελ, Τομ Μακ Γκραθ

***Η ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ***

ΥΠΟΘΕΣΗ: O Άλεξ το λιοντάρι, ο Μάρτι η ζέβρα, ο Μέλμαν η καμηλοπάρδαλη και η Γκλόρια ο ιπποπόταμος, είναι τέσσερις φίλοι από το ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης, που έφτασαν στη Μαδαγασκάρη. Εκεί περνούν καλά, όμως τους πιάνει ξαφνικά νοσταλγία για την πατρίδα τους. Έτσι, με τη βοήθεια των πιγκουΐνων και του βασιλιά των λεμουριών, θα επισκευάσουν ένα αεροπλάνο. Το μόνο που θα καταφέρουν όμως είναι να φτάσουν μέχρι την Αφρική! Εκεί, ο Άλεξ θα συναντήσει τον πατέρα του, ο Μάρτι θα βρει πολλές άλλες ζέβρες, όμοιες με εκείνον, ο Μέλμαν θα προσπαθήσει να εκφράσει τον έρωτά του για την Γκλόρια, ενώ εκείνη θα βρει έναν άλλον ιπποπόταμο και θα τα φτιάξει μαζί του. Πριν όμως αρχίσουν να ψάχνουν τρόπους για να φύγουν και από την Αφρική, θα προσπαθήσουν να λύσουν το μυστήριο γιατί στέρεψε ξαφνικά το νερό στη συγκεκριμένη περιοχή…

00:00 ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ : Α.ΡΕΜΟΣ – ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ – ΧΡ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μουσικό πρόγραμμα, παραγωγής 2016

ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ. ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠOΥΛΟΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ «ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΩ» ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΣΤΕΛΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ

Η μεγάλη ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα και ο Αντώνης Ρέμος, από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του, με τη σημαντική συμβολή του Χρήστου Νικολόπουλου, ενώνουν τις φωνές τους, το συναίσθημα και τη δυναμική τους σε μία μοναδική συναυλία «ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΩ», αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη.

Εκτός από τα δικά τους αγαπημένα τραγούδια έχουν και οι δυό τους μια κοινή συνισταμένη. Τον ΣΤΕΛΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ. Η Μαρινέλλα, το αγαπημένο σεκόντο του Στέλιου, είναι το κατ ‘εξοχήν άτομο που ήταν δίπλα του οκτώ χρόνια, στη ζωή και στο πάλκο και ο Αντώνης Ρέμος που τον είχε σαν πρότυπο, αφού τα πρώτα του ακούσματα είναι απόλυτα συνδεδεμένα με τον Στέλιο.

«Όσο υπάρχουν τα τραγούδια του Στέλιου θα υπάρχει και ο ίδιος μέσα στις καρδιές μας» λένε οι δύο καλλιτέχνες και μας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική διαδρομή που θα μας μείνει αξέχαστη.

02:45 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ- ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ

Μουσικό πρόγραμμα

Κυριακή 1 Ιανουαρίου

13:45 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ~ANGELS SINGS~

Κωμωδία αμερικάνικης παραγωγής 2013 – Διάρκεια:83’

***Α΄ ΤΗΕΛΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ***

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Τιμ ΜακΚάνλις

ΠΑΙΖΟΥΝ: Χάρυ Κόννικ Τζούνιορ, Κόννι Μπρίτον, Λάιλ Λόβετ

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ως παιδί, ο καθηγητής ιστορίας Μάικλ Γουόκερ αγαπούσε πολύ τα Χριστούγεννα, αλλά μετά από ένα τραγικό ατύχημα , το πνεύμα των γιορτών πέθανε μέσα του. Τώρα, αν και έχει μεγαλώσει, δεν μπορεί ακόμα να βρει τη χαρά των παιδικών Χριστουγέννων παρόλη την προσπάθεια που έχουν καταβάλει οι γονείς και η γυναίκα του για να του αλλάξουν άποψη. Όταν ο γιος του αντιμετωπίζει μια τραγωδία, ο Μάικλ αναγκάζεται να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του. Παίρνει μια ώθηση προς τη σωστή κατεύθυνση όταν συναντά έναν άνδρα που ονομάζεται Νικ, ο οποίος του δίνει ένα δώρο που τον βοηθά να βρει τη χαρά των Χριστουγέννων…

20:00 KUNG FU PANDA 02

Ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικάνικης παραγωγής 2011 – Διάρκεια: 81’

***Η ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ***

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζένιφερ Γιου

ΥΠΟΘΕΣΗ: Αυτήν τη φορά ο στρουμπουλός Πο κι οι Υπέροχοι Πέντε έχουν να αντιμετωπίσουν έναν άκρως επικίνδυνο αντίπαλο, τον Άρχοντα Σεν, που μοιάζει ανίκητος αφού φαίνεται να έχει ανακαλύψει ένα μυστικό όπλο, ικανό να αφανίσει την τέχνη του Κουνγκ Φου! Πώς θα καταφέρει ο Πο να τον νικήσει; Η απάντηση βρίσκεται κάπου μακριά… στο παρελθόν του Πο και στο μυστικό που κρύβεται στο χθες. Επικίνδυνη αποστολή που απαιτεί πολεμικές τέχνες… σε extra large διάσταση!

21:45 O ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ~ THE LAST AIRBENDER~

Ταινία φαντασίας αμερικάνικης παραγωγής 2010 – Διάρκεια:91’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντεβ Πάτελ, Τζάκσον Ραθμπόουν, Νόα Ρίνγκερ, Κλιφ Κέρτις, Νικόλα Πετζ, Τζέσικα Άντρες

ΥΠΟΘΕΣΗ: Το ανθρώπινο είδος είναι χωρισμένο σε 4 φυλές, που αντιστοιχούν στα 4 στοιχεία της φύσης. Τους Νομάδες του Αέρα, το Βασίλειο της Γης, τη Φυλή του Νερού και το Έθνος της Φωτιάς. Μέσα στην κάθε φυλή υπάρχει μία τάξη ανθρώπων, με το όνομα Benders (Δαμαστές/Μαχητές), που μπορεί να χειριστεί το δικό της στοιχείο. Όταν το έθνος της Φωτιάς κηρύσσει τον πόλεμο σε αυτά του Νερού, της Γης και του Αέρα, ο μόνος που μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή είναι ο νεαρός Άανγκ, ο οποίος μπορεί να ελέγχει και τα τέσσερα στοιχεία της φύσης.

24:00 ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΓΚΑΖΙ:ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

Mουσικό πρόγραμμα

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου

20:00 ΦΑΡΜΑ STORY ~BARNYARD~

Ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικάνικης παραγωγής 2006 – Διάρκεια: 80′

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στιβ Όντεκερκ

***Η ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ***

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Ότις είναι μια ανέμελη αγελάδα που τρελαίνεται για χορό και τραγούδι κι απολαμβάνει να σκαρώνει φάρσες. Αντίθετα ο πατέρας του, ο Μπεν μαζί με τον Μάιλς, το σοφό μουλάρι, φροντίζουν για την ασφάλεια των ζώων της φάρμας στην οποία ζουν και κυρίως προστατεύουν τα ζώα από τα πεινασμένα κογιότ της περιοχής. Όταν, ο Μπεν δέχεται επίθεση από ένα κογιότ και δεν μπορεί να φροντίζει πια τη φάρμα, ο γιος του αναλαμβάνει χρέη αρχηγού. Θα μπορέσει ο ανεύθυνος Ότις να ωριμάσει και να τα καταφέρει στα νέα του καθήκοντα;

22:00 ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ~Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ~

Κωμωδία, ελληνικής παραγωγής 2015 – Χρήστο ΜήτσηΔιάρκεια: 98’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στράτος Μαρκίδης

ΠΑΙΖΟΥΝ: Χρύσα Ρώπα, Κώστας Αποστολάκης, Μπέσυ Μάλφα, Κατερίνα Γερονικολού, Κώστας Ευρυπιώτης.

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Βαγγέλης, έμπορος κρεάτων και παραδοσιακός Κρητικός οικογενειάρχης, προσπαθεί να παντρέψει τη γεροντοκόρη αδελφή του Ευτυχία, η οποία είναι άσχημη, ψηλομύτα και παλαιών αρχών

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου

22.15 ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ~LITTLE FOCKERS~

Κωμωδία αμερικάνικης παραγωγής του 2010 – Διάρκεια:90’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πολ Γουέιτζ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπεν Στίλερ, Ρόμπερτ ντε Νίρο, Τζέσικα Άλμπα, Όουεν Γουίλσον, Μπάρμπαρα Στράιζαντ, Ντάστιν Χόφμαν

ΥΠΟΘΕΣΗ: O Γκρεγκ, βρίσκεται για άλλη μια φορά αντιμέτωπος με τον πεθερό του, Τζακ, με τον οποίο η σχέση τους βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί. Στην οικογένεια των Φώκερς, τώρα υπάρχουν και τα δίδυμα παιδιά του ζευγαριού και ο Γκρεγκ θέλει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του πατέρα φαμίλια και να λάβει επιτέλους το χρίσμα της διαδοχής στην ιεραρχία της οικογένειας. Οι σχέσεις, όμως, γαμπρού και πεθερού οδηγούνται στα άκρα, όταν ο Γκρεγκ πιάνει και δεύτερη δουλειά σε μια φαρμακευτική εταιρεία και πρέπει να εντυπωσιάσει την σέξι προϊσταμένη, να χειριστεί τη διευθύντρια του σχολείου στο οποίο θέλει να γράψει τα δίδυμά του και να βγάλει άκρη με τον ιδιόρρυθμο κατασκευαστή που έχει αναλάβει την ανακαίνιση του σπιτιού του.

Άλλα σαν να μην έφταναν όλα αυτά, επανέρχεται στο προσκήνιο και ο ερωτοχτυπημένος πρώην της Παμ που την πολιορκεί. Όλα αυτά φυσικά συμβαίνουν κάτω από το συνεχές βλέμμα του Τζακ, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Η σύγκρουση πεθερού –γαμπρού για άλλη μια φορά είναι αναπόφευκτη…

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου

22.15 TRANSFORMERS

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2007 – Διάρκεια: 130’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάικλ Μπέι

ΠΑΙΖΟΥΝ: Σία ΛαΜπουφ, Γιον Βόιτ,,Μέγκαν Φοξ, Τζος Ντουαμέλ Ρέιτσελ Τέιλορ

Παγκόσμια εισπρακτική επιτυχία σημείωσε η θεαματική αυτή υπερπαραγωγή επιστημονικής φαντασίας, που έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του μετρ του είδους Μάικλ Μπέι («Αρμαγεδδών»). Τον πρωταγωνιστικό ρόλο κρατάει ο ανερχόμενος Σία ΛαΜπουφ («Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το μυστήριο του κρυστάλλινου κρανίου»).

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ένας γενναίος έφηβος είναι η μόνη ελπίδα επιβίωσης της ανθρωπότητας, όταν ο πλανήτης μας δέχεται τη μυστηριώδη επίθεση των Transformers από τον πλανήτη Σάιμπερτρον. Οι Transformers – ρομπότ που έχουν τη μοναδική ικανότητα να παίρνουν διάφορες μορφές – εποφθαλμιούν τους ενεργειακούς πόρους της Γης, επειδή τα δικά τους αποθέματα ενέργειας κοντεύουν να σωθούν.

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου

22.15 TO ΣΜΟΚΙΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ~ΤΗΕ TUXEDO~

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής 2002 – Διάρκεια: 92’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:Κέβιν Ντόνοβαν

ΠΑΙΖΟΥΝ:Τσάκι Τσαν, Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ, Τζέισον Άιζακς, Πίτερ Στορμέαρ

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο άτυχος και ατζαμής Τζίμι Τονγκ εργάζεται ως σοφέρ του επιχειρηματία Κλαρκ Ντέβλιν. Όλα καλά μέχρι τη στιγμή που ο Ντέβλιν πέφτει θύμα αυτοκινητιστικού ατυχήματος και μεταφέρεται βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Ο Τονγκ αναλαμβάνει να του φέρει ρούχα και «επισκέπτεται» την γκαρνταρόμπα το αφεντικού του. Τότε υποκύπτει στον πειρασμό να δοκιμάσει το σμόκιν που βρίσκει εκεί. Σύντομα το σμόκιν, που έχει τη μαγική ιδιότητα να προικίζει όποιον το φορά με υπεράνθρωπες δυνάμεις, θα μπλέξει τον ανυποψίαστο Τζίμι στο σκοτεινό κόσμο της διεθνούς κατασκοπίας. Παράλληλα όμως, θα τον φέρει κοντά στη γοητευτική κι αινιγματική Ντελ Μπλέιν…

00:30 Ο ΝΟΝΟΣ Νο 3 ~GODFATHER IIΙ~

Δραματική περιπέτεια αμερικάvικης παραγωγής 1990 – Διάρκεια: 156’

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ:Φράvσις Φoρvτ Κόπoλα

ΠΑIΖΟΥΝ: Αλ Πατσίvo,Aντι Γκαρσία, Ντάιαv Κίτov, Τάλια Σάιρ, Ελι Γουάλας

Η τρίτη και τελευταία ταινία του αριστoυργήματος τoυ Φράvσις Φoρvτ Κόπoλα «Ο vovός» ήταν υποψήφια για 7 Όσκαρ. Όλoι oι ηθoπoιoί τoυ πρωταγωvιστικoύ καστ είvαι βραβευμέvoι με Όσκαρ ερμηvείας, με επικεφαλής τov Αλ Πατσίvo («Άρωμα Γυvαίκας» -1992), τη Νταϊάv Κίτov («Νευρικός Εραστής – 1977) ενώ ο Άντι Γκαρσία ήταν υποψήφιος για Οσκαρ B’ ανδρικού ρόλου.